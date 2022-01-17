Как правильно носить усы: винтажные фото с первого заседания клуба усачей 1947 года
Источник:Life
В апреле 1947 года в Лондоне состоялось заседание необычного клуба. Лондонский клуб усачей – безопасное место для тех, кто хотел щеголять пышными усами.
Handlebar Club объединил в Лондоне в конце 1940-х годов мужчин, которые решительно отказались от использования бритвы в пользу волос над верхней губой. Усачи собирались вместе, чтобы продемонстрировать свои усатые достижения, обсудить насущные вопросы, ну и, конечно же, выпить.
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Первое заседание членов Британского общества усачей состоялось 17 апреля 1947 года. Это событие стало настолько громким, что в тот же вечер о нем написали в издании News Revue. Статья вышла с громким заголовком "The Smashers 'Club" – Сногсшибательный клуб. Кроме того, на первом собрании один из основателей клуба комедийный писатель и актер Джимми Эдвардс объявил главное правило клуба.
Целью клуба усачей было и остается объединение тех, кто носит усы (борода строго запрещена) – в социальном плане, для спорта и всеобщего веселья,
– гласило главное правило Handlebar Club.
Первое собрание лондонского клуба усачей в 1947 году / Фото Life
Учредителями Handlebar Club в основном были бывшие офицеры Королевских военно-воздушных сил Британии, ведь усы там были в особом почете. Членами клуба усачей были известные в Лондоне личности.
Кроме того, что мужчины собирались, чтобы похвастаться вторичным половым признаком, они делились советами о том:
- что делать, чтобы усы не поднимались вверх – для этого использовали специальные весы для усов;
- как именно нужно спать, чтобы не помять усы – обязательно только на спине;
- как избежать побочных эффектов "чрезмерного погружения усов в алкоголь", который является главным врагом усов во время раннего развития – не пить или сбрить усы.
Не обходили вниманием и вопросы поцелуев. Чтобы хоть как-то разобраться в этом деликатном деле, на заседание усачи пригласили специально обученную женщину, которая им помогала. Но все было в границах приличия.
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life
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Члены Лондонского клуба усачей / Фото Life