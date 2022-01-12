Бизнес-гардероб каждого успешного мужчины часто ассоциируется со сдержанными, консервативными и темными цветами. Но, как уверяет бренд-менеджер бренда мужских костюмов Andreas Moskin Кристина Фроляк, нужно наконец-то начать разрушать распространенные мифы.

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Она уверена, что не стоит бояться экспериментов. Они позволят тебе выглядеть стильно и свежо во время формальных встреч и важных переговоров.

Как может выглядеть современный бизнесмен

Пора наконец-то избавляться от мысли, что деловой стиль – это лишь о строгих костюмах. Современные тенденции позволяют делать образы более практичными, а также развязывают руки каждому мужчине.

К примеру, ты можешь смело соединить базовый гольф в светлом цвете и принтованный удлиненный пиджак. Они создадут своеобразный стильный акцент в тандеме с классическими черными брюками.



Попробуй соединить базовый гольф с принтованным пиджаком / Фото Andreas Moskin

Интересно: недавно именно принтованные кежуал пиджаки стали своеобразным must-have в гардеробе каждого мужчины.

А вот продуманная многоцветность позволяет показывать свой образ в лаконичном бизнес-концепте.



Изысканная обувь и аксессуары дополнят твой бизнес-лук / Фото Andreas Moskin

Четко и уверенно дополняют бизнес-лук черные изысканные челси из кожи. Их в 2022 году тоже активно популяризируют самые ярые поклонники моды в мире. А вот вишенкой на торте могут стать рыжее шерстяное пальто и коричневые, или, подобранные в тон, перчатки.



Шерстяное пальто завершит образ современного бизнесмена / Фото Andreas Moskin

Следует помнить о качестве каждого элемента в твоем гардеробе. На них экономить не следует. А все потому, что хороший костюм – рациональная инвестиция в будущее. К слову, как и дорогая обувь.

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