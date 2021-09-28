Как правильно сидеть за рулем: универсальная видеоинструкция от Jaguar

Разнообразие поз – это хорошо для интимных отношений. Долой другое дело, если реяь идет об отношениях с рулем автомобиля.

За рулем надо сидеть правильно. "Я так привык" здесь не работает. Почему? Потому что нельзя уставать и забывать о безопасности.

Стоит знать Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Сидим за рулем правильно

Как правильно сидеть за рулем – должны учить в автошколе. Но иногда забывают, а иногда не слишком внимательные ученики обходят этот на самом деле важный нюанс.

В Jaguar решили еще раз – никогда не лишний – напомнить всем водителям о поведении за рулем в форме универсальной видеоинструкции. А составил ее не кто-нибудь, а главный врач компании Стив Айли.



Важно сидеть за рулем правильно, чтобы не уставать и быть в безопасности / Фото unsplash

И вот на что он советует обратить внимание:

Садишься за руль – вынь все лишнее из карманов (ключи, кошелек, волшебную палочку и тому подобное).

Далее садись – как можно глубже в кресло (а не на краешек), чтобы крестец упирались в спинку.

Собственно, спинку отрегулируй так, чтобы твой таз и позвоночник находились на прямой линии.

Наклоняться вперед не стоит, хотя это вполне естественное желание и возникнет.

Расстояние до педалей определяй по изгибу колен – ноги должны быть лишь слегка согнуты.

А так же и руки – слегка согнуты в локтях, когда ладони на руле.

И, наконец, плечи – ими надо касаться спинки сиденья, причем даже тогда, когда ты поворачиваешь руль.

О, чуть не забыли: подголовник должен быть на уровне макушки.

Учимся сидеть за рулем правильно: смотри видео

Выучил? Теперь получай права, если еще не имеешь, и смелей в дорогу!