Правило трех свиданий: опрос показал, работает ли оно сейчас

Сколько свиданий необходимо провести с новым партнером, прежде чем заняться сексом? Мы часто слышим о так называемом "правиле трех свиданий" или о том, что третье свидание – идеальное время для занятия сексом. Однако действительно ли это правило берут на вооружение люди? Давайте попробуем разобраться.

В недавнем репрезентативном демографическом опросе, проведенном Институтом Кинси и Lovehoney, 2200 американцам задавали вопрос, связанный с "правилом трех свиданий". Результаты довольно неожиданны.

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Используют ли люди правило трех свиданий?

Этим правилом пользуется только 21% опрошенных. А это значит, что у тебя гораздо более высокие шансы на интим, если свидание первое или второе. Но стоит понимать еще и то, что есть достаточно людей, которые не готовы к сексу ни на третьем, ни на пятом свидании. Поэтому в таких случаях мы рекомендуем не давить и не убеждать потенциальную партнершу в том, что ей это нужно.

Так выглядят цифры:

8% сказали, что свидания перед сексом вообще не нужны;

17% предпочли одно свидание;

14% указали два свидания;

21% проголосовали за три свидания;

8% признались, что готовы на секс только на четвертом свидании;

11% указали пять свиданий;

13% рассказали, что займутся сексом только на 6 – 10 свидании;

9% отметили, что готовы на интим только после 10 или более свиданий.



Только 21% соблюдает правила трех свиданий / Фото Charly Pn

Разумеется, эти цифры могут отличаться в зависимости от страны или возрастной категории, сексуальной ориентации или темперамента. Но следует понимать только одно: не существует правильного числа свиданий, после которых законно можно заниматься сексом. Вы должны вдвоем почувствовать, готовы ли к интимному сближению. Только таким образом, можно будет получить максимум удовольствия, а также не упустить возможность круто провести время вдвоем.

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Мы призываем тебя не давить на девушку и не намекать ей, что ты уже готов заняться сексом. Если же она согласилась на интим после первого свидания, то это вовсе не означает, что она легкомысленна. Просто есть вероятность, что между вами пробежала настоящая искра, и здесь нет смысла ограничивать себя статистическими цифрами!