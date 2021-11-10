Правило трьох побачень: опитування показало, чи працює воно зараз
Джерело:Sex And Psychology
Скільки побачень потрібно провести з новим партнером, перш ніж зайнятися сексом? Ми часто чуємо про так зване "правило трьох побачень" або про те, що третє побачення – ідеальний час для заняття сексом. Однак чи справді це правило беруть на озброєння люди? Спробуймо розібратися.
У нещодавньому репрезентативному демографічному опитуванні, проведеному Інститутом Кінсі та Lovehoney, 2200 американцям ставили питання, пов'язане з "правилом трьох побачень". Результати доволі несподівані.
Варте уваги Коли менше означає більше: 5 переваг алкоголю у мініформаті
Чи користуються люди правилом трьох побачень?
Цим правилом користуються лише 21% опитаних. А це означає, що у тебе значно вищі шанси на інтим, якщо побачення перше або друге. Але варто розуміти ще й те, що є достатньо людей, які не готові до сексу ані на третьому, ані на п'ятому побаченні. Тож у таких випадках ми рекомендуємо не тиснути та не переконувати потенційну партнерку в тому, що їй це потрібно.
Так виглядають цифри:
- 8% сказали, що побачення перед сексом узагалі не потрібні;
- 17% віддали перевагу одному побаченню;
- 14% вказали два побачення;
- 21% проголосували за три побачення;
- 8% зізналися, що готові на секс лише на четвертому побаченні;
- 11% вказали п'ять побачень;
- 13% розповіли, що займуться сексом лише на 6 – 10 побаченні;
- 9% наголосили, що готові на інтим лише після 10 або більше побачень.
Лише 21% дотримується правила трьох побачень / Фото Charly Pn
Ясна річ, що ці цифри можуть відрізнятися у залежності від країни або вікової категорії, сексуальної орієнтації або темпераменту. Але варто розуміти лише одне: не існує правильного числа побачень, після яких законно можна займатися сексом. Ви повинні удвох відчути, чи готові до інтимного зближення. Лише таким чином можна буде отримати максимум задоволення, а також не втратити нагоду круто провести час удвох.
Це цікаво Кохання, потяг чи одержимість: як розпізнати свої почуття до дівчини
Ми закликаємо тебе не тиснути на дівчину та не натякати їй, що ти уже готовий зайнятися сексом. Якщо ж вона погодилася на інтим після першого побачення, то це зовсім не означає, що вона – легковажна. Просто є ймовірність, що між вами пробігла справжня іскра, і тут немає сенсу обмежувати себе статистичними цифрами!