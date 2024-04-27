Частный детектив назвал 5 профессий, где больше всего изменщиков

Частный детектив, который ловил предателей с поличным, назвал тех, кто чаще всего прыгает в гречку. К твоему вниманию представители профессий, которые более склонны к обману в отношениях.

Мы все знаем, что измена может случиться в отношениях, но никогда не думаем, что это произойдет с нами. И если ты все еще одинок, возможно, тебе стоит еще раз подумать о карьерном пути твоей будущей партнерши, поскольку это может означать, что она может быть склонна к прыжкам в гречку.

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Частный детектив Аарон Бонд из компании Bond Rees Investigations провел более 15 000 расследований в отношении партнеров-предателей и обнаружил пять профессий, занимающих первое место в списке самых популярных для изменщиков.

Представители этих профессий изменяют чаще всего

Люди изменяют в отношениях по широкому кругу причин, таких как проблемы с обязательствами, разные сексуальные желания и потребность в разнообразии. Но задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что работа твоей партнерши может быть причиной измены? Аарон назвал пять самых распространенных профессий, в которых изменяют, и объяснил, почему они это делают.

Адвокат

Первая профессия, представители которой, скорее всего, изменяют своим партнерам, – это адвокаты и другие работники юридического сектора. Аарон Бонд говорит, что обнаружили, что юристы могут быть отличными лжецами.

В течение многих лет мы расследовали многие дела, связанных с подозрением в измене партнера в юридической сфере. Юристы часто воспринимаются как успешные люди с деньгами и могут привлекать много внимания со стороны противоположного пола,

– заметил он.



Адвокаты среди тех, кто чаще может изменять / Фото pressfoto

Частный детектив говорит, что соблазн быть желанным может быть слишком велик и привести к измене.

Мы обнаружили, что юристы могут быть отличными лжецами и убеждали нас и своих партнеров даже тогда, когда у нас были неопровержимые доказательства их неверности,

– подчеркнул он.

Пилоты и бортпроводницы

Следующими на очереди были стюардессы и пилоты, что вполне логично, ведь они проводят значительное количество времени вне дома.

Пилоты и бортпроводники часто являются ухоженными и красивыми людьми, они могут оказаться вдали от дома каждый день, и для некоторых этот соблазн может быть слишком велик. Пребывание вдали от дома может вызвать у некоторых людей тоску по дому, и они могут искать комфорта где-нибудь,

– заметил он.

А еще добавил, что пребывание так далеко от дома также означает, что есть очень мало шансов, что их поймают с поличным.

Сотрудники колл-центров

Мы все знаем, что, работая в офисе, мы проводим много времени со своими коллегами, что приводит к служебным романам и интрижкам на рабочем месте.

Глядя на внутренние данные, количество случаев измен партнеров, к которым были привлечены работники колл-центров, вызывает тревогу,

– говорит он.



Сотрудники колл-центров тоже часто закручивали интрижки / Фото Drazen Zigic

По словам детектива, люди, работающих в колл-центрах и других офисных учреждениях, часто работают долгое время и находятся в непосредственной близости к своим коллегам, поэтому легко понять, почему могут возникать отношения.

Добавьте к этому посменную работу, и некоторые работники колл-центров могут видеть своих коллег больше, чем партнеров,

– заметил Аарон.

Предприниматели

Предприниматели часто ведут увлекательную жизнь – от важных деловых звонков до путешествий по миру и установления новых связей. И этот стрессовый образ жизни может дать им достаточно оснований для измен, говорит Аарон.

Предприниматели планируют свой бизнес с мельчайшими деталями, поэтому вполне естественно, что и в отношениях у них все происходит на их условиях. Предприниматели часто путешествуют по делам, и это дает им широкие возможности для предательства. Мы расследовали много случаев, когда предприниматель имел нескольких партнеров в разных странах,

– добавил специалист.

Врачи

Они работают долгие часы, имеют нерегулярный режим сна и переживают стресс на работе, что заставляет многих из них искать утешения в своих коллегах. Частный детектив обнаружил, что люди в медицинской сфере являются самыми большими изменщиками среди всех остальных.

Вы можете подумать, что врачи – худшие изменщики, потому что некоторые из них могут иметь комплекс бога, который может привести к увеличению уверенности в себе, но по нашему опыту, это может быть любой – от санитара в палате до практикующей медсестры,

– заметил он.



Также к изменам подвержены врачи / Фото benzoix

Частный детектив добавил, что работал над делом, где медсестра якобы работала в ночную смену, только для того, чтобы взять отгул на работе, и она проводила ночи с коллегой в местном отеле, пока ее партнер и дети были дома.

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Мы же напоследок заметим, что не имеет значения, представительницей какой профессии есть твоя партнерша. Измены возможны в любой из сфер. Так что, не стоит себя слишком накручивать, но и быть бдительным не помешает.