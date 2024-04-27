Приватний детектив назвав 5 професій, де найбільше зрадників

Приватний детектив, який ловив зрадників на гарячому, назвав тих, хто найчастіше стрибає у гречку. До твоєї уваги представники професій, які більш схильні до обману у стосунках.

Ми всі знаємо, що зрада може трапитися у стосунках, але ніколи не думаємо, що це станеться з нами. І якщо ти все ще самотній, можливо, тобі варто ще раз подумати про кар'єрний шлях твоєї майбутньої партнерки, оскільки це може означати, що вона може бути схильною до стрибків у гречку.

Читай також Порноактор заробляє до 80 тисяч доларів на OnlyFans на місяць завдяки секрету, який вражає

Приватний детектив Аарон Бонд з компанії Bond Rees Investigations провів понад 15 000 розслідувань щодо партнерів-зрадників і виявив п'ять професій, які посідають перше місце у списку найпопулярніших для зрадників.

Представники цих професій зраджують найчастіше

Люди зраджують у стосунках з широкого кола причин, таких як проблеми із зобов'язаннями, різні сексуальні бажання та потреба в різноманітності. Але чи замислювався ти коли-небудь над тим, що робота твоєї партнерки може бути причиною зради? Аарон назвав п'ять найпоширеніших професій, в яких зраджують, і пояснив, чому вони це роблять.

Адвокат

Перша професія, представники якої, швидше за все, зраджують своїм партнерам, – це адвокати та інші працівники юридичного сектору. Аарон Бонд каже, що виявили, що юристи можуть бути чудовими брехунами.

Протягом багатьох років ми розслідували багато справ, пов'язаних з підозрою в зраді партнера в юридичній сфері. Юристи часто сприймаються як успішні люди з грошима і можуть привертати до себе багато уваги з боку протилежної статі,

– зауважив він.



Адвокати серед тих, хто частіше може зраджувати / Фото pressfoto

Приватний детектив каже, що спокуса бути бажаним може бути занадто великою і призвести до зради.

Ми виявили, що юристи можуть бути чудовими брехунами і переконували нас і своїх партнерів навіть тоді, коли у нас були неспростовні докази їхньої невірності,

– наголосив він.

Пілоти та бортпровідниці

Наступними на черзі були стюардеси та пілоти, що цілком логічно, адже вони проводять значну кількість часу поза домом.

Пілоти і бортпровідники часто є доглянутими і красивими людьми, вони можуть опинитися далеко від дому щодня, і для деяких ця спокуса може бути занадто великою. Перебування далеко від дому може викликати у деяких людей тугу за домівкою, і вони можуть шукати комфорту деінде,

– зауважив він.

А ще додав, що перебування так далеко від дому також означає, що є дуже мало шансів, що їх спіймають на гарячому.

Співробітники кол-центрів

Ми всі знаємо, що, працюючи в офісі, ми проводимо багато часу зі своїми колегами, що призводить до службових романів та інтрижок на робочому місці.

Дивлячись на внутрішні дані, кількість випадків зрад партнерів, до яких були залучені працівники кол-центрів, викликає тривогу,

– каже він.



Співробітники кол-центрів теж часто закручували інтрижки / Фото Drazen Zigic

За словами детектива, люди, котрі працюють у кол-центрах та інших офісних установах, часто працюють довгий час і перебувають у безпосередній близькості до своїх колег, тому легко зрозуміти, чому можуть виникати стосунки.

Додайте до цього позмінну роботу, і деякі працівники кол-центрів можуть бачити своїх колег більше, ніж партнерів,

– зауважив Аарон.

Підприємці

Підприємці часто ведуть захоплююче життя – від важливих ділових дзвінків до подорожей світом і встановлення нових зв'язків. І цей стресовий спосіб життя може дати їм достатньо підстав для зрад, каже Аарон.

Підприємці планують свій бізнес з найдрібнішими деталями, тому цілком природно, що і в стосунках у них все відбувається на їхніх умовах. Підприємці часто подорожують у справах, і це дає їм широкі можливості для зради. Ми розслідували багато випадків, коли підприємець мав кількох партнерів у різних країнах,

– додав фахівець.

Лікарі

Вони працюють довгі години, мають нерегулярний режим сну і переживають стрес на роботі, що змушує багатьох з них шукати розради у своїх колегах. Приватний детектив виявив, що люди в медичній сфері є найбільшими зрадниками серед усіх інших.

Ви можете подумати, що лікарі – найгірші зрадники, тому що деякі з них можуть мати комплекс бога, який може призвести до збільшення впевненості в собі, але з нашого досвіду, це може бути будь-хто – від санітара в палаті до практикуючої медсестри,

– зауважив він.



Також до зрад схильні лікарі / Фото benzoix

Приватний детектив додав, що працював над справою, де медсестра нібито працювала в нічну зміну, тільки для того, щоб взяти відгул на роботі, і вона проводила ночі з колегою в місцевому готелі, поки її партнер і діти були вдома.

Варте уваги Жорстока правда, але твоя постава за столом впливає на якість сексу

Ми ж наостанок зауважимо, що не має значення, представницею якої професії є твоя партнерка. Зради можливі у будь-якій зі сфер. Тож, не варто себе надто накручувати, але і бути пильним не завадить.