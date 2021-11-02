Как приготовить французский омлет – крутой и питательный мужской завтрак
Источник:Men'sHealth
Почему яйца? Этот продукт – отличный союзник в диете для любого фаната фитнеса. Яйца – прекрасный источник белка.
Но вот более сложный вопрос: ты когда-нибудь задумывался, как их приготовить правильно? Сегодня расскажем об одном из вариантов.
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Французский омлет – как лучше готовить этот завтрак для мужчин
Сразу учти, что есть только один правильный и полезный способ приготовить омлет. Для этого требуются сковорода, масло, огонь и начинка. Ну, конечно, и яйца.
- Яйцо содержит 6 граммов белка и 9 незаменимых аминокислот.
- Особенно важен лейцин – ключевая аминокислота для развития мышц.
Омлет с идеальной питательностью для завтрака (по меньшей мере, так считают немало диетологов, например Пол Кита) – это 3 яйца со шпинатом и сыром чеддер. Ниже – полный рецепт.
Ингридиенты
- Столовая ложка оливкового масла первого отжима.
- Горстка свежего шпината.
- 3 крупных яйца, которые следует хорошо взбить.
- И щепотка сыра чеддер – конечно, нарезанного.
Сколько класть сыра – определяй с учетом того, что в 100 его граммах содержится 33 грамма жира, 21 из которых составляют насыщенные жирные кислоты.
Приготовление
- Разогрей масло на медленном среднем огне на антипригарной сковороде.
- Добавь туда шпинат на 1 – 2 минуты.
- После этого заливай яичную массу и доводи до готовности где-то 3 – 4 минуты.
- У тебя получится хорошая лепешка из яиц.
- Клади ее на большую тарелку, посыпь сверху сыром, и заверни лопаткой в конвертик.
- Немного подожди – пусть сыр растает. Вот и все – наслаждайся.
Вот такое замечательное блюдо получается по этому рецепту / Фото Serious Eats
Пищевая ценность такого омлета – 435 калорий (26 г белка, 3 г углеводов и 35 г жиров).
Конечно, если у тебя есть время и вдохновение, в начинку кроме сыра можно добавлять и другие продукты или соусы – помидоры, лук, кинзу, обжаренные шампиньоны и так далее. Приятного аппетита!Стоит знать: любители фитнеса очень часто готовят французский омлет только из яичных белков. Тогда лепешка не так легко складывается в конвертик, и может подгореть. Чтобы этого не произошло, в омлет можно добавлять сывороточный протеин.