Прикрыла голую грудь руками: фитнес-модель Анллела Сагра сделала эффектное фото перед зеркалом

Анллела Сагра – еще одна красавица, за которой мы с огромным удовольствием следим в инстаграме. Оно и не удивительно, ведь на своей странице она выкладывает довольно горячие фото. Не стал исключением последний пост, на котором фитнес-модель позирует топлес.

Кадр настолько понравился поклонникам Анллелы Сагры, что они решили не сдерживать эмоций. Они не только засыпали красавицу лайками, но и были максимально щедрыми на комментарии.

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Тебя мы тоже призываем полюбоваться эффектным фото, которым поделилась фитнес-модель. Но сначала лови лучшие комментарии, которые оставили под публикацией Анллелы Сагры ее подписчики:

"Истинная богиня";

"Вау, у тебя потрясающий образ";

"Очень милая";

"Твоя красота завораживает";

"Пресс, который мечтающий иметь большинство девушек";

"Ты самая сексуальная девушка в сети";

"Я люблю тебя";

"Ты очень и очень привлекательная модель";

"Роскошная и соблазнительная".



Анллела Сагра снялась топлес перед зеркалом / Фото с инстаграма Сагры

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Следить за Анллелой Сагрой в инстаграме очень приятно. Так что не поленись подписаться на фитнес-модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!