Прикрила голі груди руками: фітнес-модель Анллела Сагра зробила ефектне фото перед дзеркалом

4 листопада 2021 , 04:41
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Джерело:

інстаграм Анллели Сагри

Анллела Сагра – ще одна красуня, за якою ми з величезним задоволенням слідкуємо в інстаграмі. Воно й не дивно, адже на своїй сторінці вона викладає доволі гарячі фото. Не став винятком останній пост, на якому фітнес-модель позує топлес.

Кадр настільки сподобався прихильникам Анллели Сагри, що вирішили не стримувати емоцій. Вони не лише засипали красуню лайками, а й були максимально щедрими на коментарі.

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Тебе ми теж закликаємо помилуватися ефектним фото, яким поділилася фітнес-модель. Але спочатку лови найкращі коментарі, які залишили під публікацією Анллели Сагри її підписники:

  • "Справжня богиня";
  • "Вау, у тебе приголомшливий образ";
  • "Дуже мила";
  • "Твоя краса заворожує";
  • "Прес, який мріє мати більшість дівчат";
  • "Ти найсексуальніша дівчина у мережі";
  • "Я люблю тебе";
  • "Ти дуже і дуже приваблива модель";
  • "Розкішна та спокуслива".


Анллела Сагра знялася топлес перед дзеркалом / Фото з інстаграму Сагри

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Слідкувати за Анллелою Сагрою в інстаграмі надзвичайно приємно. Тож не полінуйся підписатися на фітнес-модель. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!

Автор: Назарій Лазур