"Произведение искусства": соблазнительные формы модели Люсии Яворчековой взбудоражили сеть

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Люсия Яворчекова – одна из тех немногих красавиц, за которыми мы активно следим в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь фитнес-модель имеет чем похвастаться перед своими подписчиками. Чего только стоит свежий пост, который появился на ее странице.