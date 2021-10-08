"Витвір мистецтва": спокусливі форми моделі Люсії Яворчекової розбурхали мережу

8 жовтня 2021 , 04:20
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Джерело:

інстаграм Люсії Яворчекової

Люсія Яворчекова – одна з тих небагатьох красунь, за якими ми активно слідкуємо в інстаграмі. Воно й не дивно, адже фітнес-модель має чим похизуватися перед своїми підписниками. Чого тільки вартий свіжий пост, який з'явився на її сторінці.

На серії гарячих фото Люсія Яворчекова позує у крихітному бікіні. Образ надзвичайно личить їй, адже дозволяє вдосталь намилуватися спокусливими формами фітнес-моделі!

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Прихильність її підписників шалена. Вони не лише були максимально щедрими на лайки під публікацією, а й буквально засипали її коментарями. Лови найкращі з них:

  • "Яка ж ти крута";
  • "Надзвичайно красива";
  • "Це просто щось неможливе";
  • "Твоє тіло – справжній витвір мистецтва";
  • "Ти моя найзаповітніша мрія";
  • "Справжня богиня";
  • "Сексуальна краля";
  • "Завжди на першому місці";
  • "Бездоганність від природи".


Люсія Яворчекова розбурхала мережу гарячими фото у бікіні / Фото з інстаграму Яворчекової


Люсія Яворчекова розбурхала мережу гарячими фото у бікіні / Фото з інстаграму Яворчекової


Люсія Яворчекова розбурхала мережу гарячими фото у бікіні / Фото з інстаграму Яворчекової


Люсія Яворчекова розбурхала мережу гарячими фото у бікіні / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова однозначно викликає непідробний захват. Тож ми закликаємо тебе приєднатися до армії відданих прихильників фітнес-моделі. Гарантуємо, тобі сподобаються світлини, які вона публікує в інстаграмі.

Автор: Назарій Лазур