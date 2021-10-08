"Витвір мистецтва": спокусливі форми моделі Люсії Яворчекової розбурхали мережу

04:20

Люсія Яворчекова – одна з тих небагатьох красунь, за якими ми активно слідкуємо в інстаграмі. Воно й не дивно, адже фітнес-модель має чим похизуватися перед своїми підписниками. Чого тільки вартий свіжий пост, який з'явився на її сторінці.