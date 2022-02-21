Как проверить, не стал ли ты жертвой моды: 4 проверенные признака

Мы можем бесконечно шутить о барышнях, которым вечно нечего одеть. Но, будем справедливыми, мужчин эта проблема тоже касается. Проверь, не стал ли ты жертвой моды.

А теперь будь с собой максимально честным. Ты тоже открываешь шкаф и не можешь найти, в чем выйти из дома? И это при том, что полки уже прогибаются от бешеного количества одежды? Тогда есть очень и очень высока вероятность, что ты стал жертвой моды. Мы же назовем еще несколько признаков, которые помогут в этом убедиться до конца.

Стоит внимания Имбирно-маракуевый сорбет и коктейль Double Cosmo: варианты фудпейринга

1. Закрепи свой стиль

Дисклеймер: редакция Men 24 не призывает носить одну пару джинсов и старенький свитер, но

Следует понимать, что жертва моды, как правило, не имеет собственного стиля. Это тот случай, когда ты покупаешь худи трендовые цвета или выбираешь одежду из новой коллекции. И все бы ничего, если бы не тот факт, что часто такие вещи ты просто не носишь.

Создание стиля может занять много времени. Но важно экспериментировать, находить одежду, фасоны и цвета, которые лучше всего подходят тебе. Более того, тебе должно быть комфортно во всем, что ты носишь. И именно это позволит тебе избежать спонтанных покупок вещей, которые будут вежливо лежать в шкафу и ждать своего времени. Спойлер: он не придет, скорее всего, никогда.



Попробуй сформировать свой собственный стиль / Фото Andraz Lazic

2. Покупка вне времени

Жертвы моды, как мы заметили выше, подвержены трендовости. Неудивительно, что они будут буквально сметать то, что модно уже и сейчас. И именно это одна из самых больших ошибок.

Мы рекомендуем тебе отдавать предпочтение базовым вещам. В твоем гардеробе должны быть белые и черные рубашки, джинсы, хорошая куртка джинсовая, а также кашемировое пальто. Эти вещи никогда не выходят из моды. Более того, наличие такой одежды в гардеробе позволит тебе экспериментировать и комбинировать ее с другими элементами. И именно это придаст определенную свежесть твоему образу.

3. Сделай хорошую инвестицию

Для большинства жертв моды характерны навязчивые покупки. И, к сожалению, им безразлично, есть ли на это деньги или нет. Поэтому рекомендуем просмотреть выписки по своей кредитной карте. По всей вероятности, ты на пути к тому, чтобы стать жертвой моды.

Если ты и хочешь освежить свой гардероб, то стоит пересмотреть отношение к нему. Задайся целью покупать не просто что-то новое, а то, что прослужит максимально долго. Лучше вложить деньги, например, в хорошее и качественное пальто, чем покупать несколько не слишком качественных курток, которые едва переживут один сезон.



Вложи деньги в вещь, которая прослужит тебе долго / Фото bruce mars

4. Опасайся скидок

Покупать одежду со скидками – разумное решение. Но и к этому вопросу нужно подойти с умом. Жертвы моды ведутся на безумные скидки, но есть несколько "но"...

Во-первых, вытащи смартфон и проверь, не вводят ли тебя в заблуждение. Есть вероятность, что скидка не такая уж скидка.

Есть вероятность, что скидка не такая уж скидка. Во-вторых, обрати внимание на одежду, которую ты хочешь купить. Проверь все швы, качество фурнитуры. Это позволит не купить бракованную вещь.

Проверь все швы, качество фурнитуры. Это позволит не купить бракованную вещь. В-третьих, выбирай одежду только своего размера. Если ты и экономишь, это не значит, что тебе должно быть дискомфортно.

Если же к одежде возникает больше вопросов, чем ответов, то ее лучше просто не брать. Это сэкономит не только твои деньги, но позволит освободить место в шкафу.

Это интересно Несколько модных уловок, которые позволят тебе выглядеть моложе

Измени свое отношение к покупкам одежды. Найди свой собственный стиль. Предпочитай функциональные и удобные наряды. Все это позволит не только сэкономить деньги, но всегда быть на высоте. А все потому, что ты будешь всегда знать, что и с чем носить.