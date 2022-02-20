С их помощью ты можешь отнять несколько лет от реальной цифры. Более того, ты будешь чувствовать себя гораздо увереннее и свободнее. А мы расскажем, как всего этого добиться. Так что устраивайся удобнее, ведь мы начинаем!

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1. Покупай одежду, не указывая на ней возраст

На бирках детских вещей часто указывают возраст ребенка, а не размер. Мы же предлагаем выключить свой возрастомер и расслабиться. Когда заходишь в магазин, не нужно сразу же делить одежду на категории: "Я стар для этого" и "Прекрасно, еще один скучный свитер". Избавься от возрастных предубеждений.

Если ты сделаешь это, то заметишь, что можешь смело экспериментировать со стилем. Но следует соблюдать баланс. Как только ты перемудришь, будет казаться, что ты стараешься молодиться с помощью одежды.

2. Ты всегда в курсе тенденций

В этом пункте мы подчеркиваем разумное использование тенденций. Их не нужно слепо использовать. Тебе следует перенять их в свой собственный стиль, адаптировать к своему гардеробу, телосложению. Ты уже знаешь свое тело и знаешь, какая одежда никак не подходит тебе.

На основе этих знаний ты должен делать все возможное, чтобы тренд работал на тебя.



Интегрируй тенденции в свой собственный стиль / Фото Karsten Winegeart

3. Размер ОЧЕНЬ важен

Мы не устаем напоминать о том, что одежда должна быть удобной для тебя. Поэтому тебе нужно выбирать вещи своего размера: не больше и не меньше. Это позволит тебе чувствовать себя свободно и уверенно. А еще такой подход позволит подчеркивать твои выигрышные стороны.

Самое важное, что комфортная одежда повлияет на твою подачу себя. Ты почувствуешь прилив энергии и нотку безудержности. Все это позволит убрать еще несколько лет.

4. Не бойся аксессуаров

Аксессуары должны подчеркивать твой стиль. Они говорят о тебе, твоих вкусах и предпочтениях. А еще они помогают базовый образ сделать более ярким и свежим.

Но здесь следует быть осторожным. Не нужно с ног до головы увешивать себя аксессуарами. Тогда глазу не будет за что зацепиться. Лучший вариант – один яркий или несколько более сдержанных аксессуаров. Это позволит не напоминать елку на Рождество.



Аксессуары позволяют подчеркнуть твой стиль / Фото Joshua Reddekopp

5. Тебя не беспокоит мнение других

Это, пожалуй, самый важный момент. Всегда найдется хотя бы один человек, который будет беспощадно критиковать твой образ. Лучшее, что ты можешь сделать, – осознать, что важнейшее мнение о твоей внешности принадлежит тебе. Если тебе комфортен твой выбор, то пусть мир говорит все, что ему вздумается. Тебе должно быть безразлично!

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