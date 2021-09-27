Пышный бюст фитнес-модели Люсии Яворчековой взбудоражил сеть
Источник:инстаграм Люсии Яворчековой
Мы с огромным удовольствием регулярно заглядываем к Люсии Яворчековой в инстаграм. А все для того, чтобы иметь возможность полюбоваться ее невероятными формами. И, к счастью, на этот раз сексуальная фитнес-модель не оставила нас ни с чем.
На серии фотографий, которые Люсия Яворчекова опубликовала на своем инстаграме, она позирует в крохотном бикини. Этот элемент гардероба очень подходит красавице, ведь дает нам возможность вдоволь полюбоваться ее формами.
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Сделанные эффектные кадры во время отдыха в Тулуме. Хотелось бы нам сейчас быть там. Да еще и рядом с такой красавицей. Но пока остается только наслаждаться горячими фото Люсии Яворчековой и читать комментарии, которые оставили ей под публикацией:
- "Ты настоящее пламя";
- "Чрезвычайно выглядишь, крошка";
- "Очаровательная принцесса";
- "Безупречная и магическая";
- "Люблю тебя, Люсия";
- "Потрясающая сексуальность";
- "У тебя просто идеальное тело";
- "Настоящая богиня";
- "У тебя очень красивое тело";
- "Просто не могу оторвать от тебя взгляда".
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой
Люсия Яворчекова в крошечном бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой
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Люсия Яворчекова однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на фитнес-модель. Гарантируем, тебе понравится то, что она публикует в сети.