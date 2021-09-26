Публикация Кармеллы Роуз безумно пришлась по душе ее поклонникам. Об этом свидетельствуют более 70 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев.
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Традиционно оставляем лучшие из них для тебя. Это будет своеобразный разогрев перед горячими фотографиями модели:
- "Ты очень горячая";
- "Красивая";
- "Просто потрясающая малышка";
- "Это очень милый образ, Кармелла";
- "От этого платья просто невозможно оторвать взгляда";
- "Люблю тебя";
- "У тебя очень красивые глаза";
- "Я бы хотел иметь такую девушку".
Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз
Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз
Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз
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Кармелла Роуз – одна из тех немногих красавиц, в которую очень сложно не влюбиться. Поэтому рекомендуем заглядывать к ней на инстаграм тогда, когда девушки нет дома. Иначе без скандала не обойтись.