Публикация Кармеллы Роуз безумно пришлась по душе ее поклонникам. Об этом свидетельствуют более 70 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев.

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Традиционно оставляем лучшие из них для тебя. Это будет своеобразный разогрев перед горячими фотографиями модели:

"Ты очень горячая";

"Красивая";

"Просто потрясающая малышка";

"Это очень милый образ, Кармелла";

"От этого платья просто невозможно оторвать взгляда";

"Люблю тебя";

"У тебя очень красивые глаза";

"Я бы хотел иметь такую ​​девушку".



Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз



Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз



Кармелла Роуз надела платье на голое тело / Фото с инстаграма Роуз

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