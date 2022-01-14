Пышный бюст Эбби Довс заворожил ее подписчиков: горячие фото модели

На этот раз под нашим прицелом невероятная австралийская модель Эбби Довс. Она без устали будоражит своих подписчиков, выкладывая все новые и новые горячие фото.

Не стал исключением ее последний пост. На нем можно увидеть Эбби Довс в крохотном бикини, выигрышно подчеркивающем роскошную фигуру австралийки. Так что гайда вместе с Men 24 любоваться соблазнительными формами нашей героини.

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Эффектные фото красавица сделала в бассейне. Хотя кого интересует локация. Нас завораживает не стихия воды, а роскошная фигура Эбби Довс. И неудивительно, ведь купальник едва прикрывает все самое интересное. Пожалуй, именно это и вдохновило подписчиков модели быть максимально щедрыми не только на лайки, но и комментарии:

"Потрясающая и сексуальная";

"Фантастическая женщина";

"От тебя не так-то просто оторвать взгляд";

"Ты необыкновенно красива, а твои волосы вызывают незаурядный восторг";

"Твое очарование не знает границ";

"Я хочу быть рядом с тобой в бассейне";

"От тебя становится очень и очень жарко";

"Мне нравятся твои изгибы";

"Чрезвычайно сексуальная".



Крошечное бикини едва прикрывает пышные формы / Фото с инстаграма Довс



Крошечное бикини едва прикрывает пышные формы / Фото с инстаграма Довс

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Мы, как и подписчики Эбби Довс, в восторге от австралийской модели. Так что тебя призываем не полениться подписаться на красавицу. Это позволит тебе не только стать частью армии ее поклонников, но и регулярно любоваться горячими фото нашей героини.