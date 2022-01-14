Пишний бюст Еббі Довс заворожив її підписників: гарячі фото моделі

Цього разу під нашим прицілом неймовірна австралійська модель Еббі Довс. Вона невтомно розбурхує свої підписників, викладаючи все нові й нові гарячі фото.

Не став винятком її останній пост. На ньому можна побачити Еббі Довс у крихітному бікіні, який виграшно підкреслює розкішну фігуру австралійки. Тож гайда разом з Men 24 милуватися спокусливими формами нашої героїні.

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Ефектні фото красуня зробила у басейні. Хоча, кого цікавить локація. Нас заворожує не стихія води, а саме розкішна фігура Еббі Довс. Воно й не дивно, адже купальник заледве прикриває усе найцікавіше. Мабуть, саме це й надихнуло підписників моделі бути максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі:

"Приголомшлива та сексуальна";

"Фантастична жінка";

"Від тебе не так уже й просто відірвати погляд";

"Ти надзвичайно красива, а твоє волосся викликає неабиякий захват";

"Твоя чарівність не знає меж";

"Я хочу бути поруч з тобою у басейні";

"Від тебе стає дуже і дуже спекотно";

"Мені подобаються твої вигини";

"Надзвичайно сексуальна".



Крихітний бікіні ледве прикриває пишні форми / Фото з інстаграму Довс



Крихітний бікіні ледве прикриває пишні форми / Фото з інстаграму Довс

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Ми, як і підписники Еббі Довс, у захваті від австралійської моделі. Тож тебе закликаємо не полінуватися підписатися на красуню. Це дозволить тобі не лише стати частиною армії її прихильників, а й регулярно милуватися гарячими фото нашої героїні.