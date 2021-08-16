"Мой iPhone перегрелся": итальянская модель поразила подписчиков эротическими фото

На этот раз под нашим прицелом Раффаэлла Модуньйо. Сексуальная итальянская модель знает о том, как держать своих подписчиков в постоянном напряжении. Вот, например, на этот раз она снялась в довольно эротическом образе, который взбудоражил пользователей сети.

На новых фото, которые Рафаэлла Модуньйо выложила на своем инстаграме, она позирует в платье. Но, как ты уже понял, надела она ее по-особенному. Все для того, чтобы разогреть воображение своей армии поклонников. Айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от итальянской модели.

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Неудивительно, что свеженькая серия фотографий Рафаэллы собрала тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ничего себе, мой iPhone перегрелся";

"Чрезвычайная";

"Хорошая середина августа";

"Потрясающая";

"Чувственно и красиво";

"Невероятная, привлекательная и сексуальная";

"От этих фото перегреваются не только iPhone".



Раффаэлла Модуньйо поразила подписчиков эротическими фотографиями / Фото с инстаграма Модуньйо



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А действительно, горячие фото Рафаэллы Модуньйо могут даже лишить сна. Если тебя это не пугает, подпишись на итальянскую модель. На ее инстаграме будет много горячего!