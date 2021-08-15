Если спросить любого о мужском журнале, то мы не удивимся, что первая ассоциация будет обязательно связана с Playboy. Ох же этот похотливый кролик, который стал настоящим брендом №1 на рынке взрослых изданий. Но задумывался ли ты над тем, что в Украине были свои аналоги этого и других эротических журналов? Думаем, такие подозрения у тебя возникали. Поэтому айда вместе с Men 24 погружаться в мир взрослых изданий!

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"Лель": читай, а не только смотри!

Годы выпуска: с 1992 по 2003 годы

Количество страниц: до 52

Журнал "Лель" можно смело назвать бомбой замедленного действия. Взрослый глянец появился в украинских киосках в 1992 году. Всего через год после становления независимости нашего государства. Поэтому его появление стало своеобразным опровержением популярной фразы о том, что секса в Советском Союзе не было. Был. Еще как.



Журнал "Лель" читали все, кому хватало смелости и денег

Журнал читали все. Все, у кого были деньги и кому хватало смелости его покупать или выписывать. Из почты "Лель" приносили без упаковки. Что это за журнал было видно всем,

– рассказывает главный редактор и основатель "Лелю" Чирков.

Интеллектуальная эротика

Сразу же заметим, что журнал "Лель" не имел ничего общего с порносайтом на бумаге. Здесь не найдешь ни сцен секса, ни эрегированного полового члена. Это эротика в классическом ее понимании.

Смотри Вспомнить Все. Журнал "Лель": эротика по-украински

Более того, этот журнал еще и можно было назвать интеллектуальным. В нем можно было не только наслаждаться горячими фотографиями, но и черпать что-то новое и интересное.



На страницах "Леля" не увидишь фотографий порнографического характера

На страницах "Леля" были своеобразные клубы. Например, мужская аудитория регулярно заглядывала в "Клуб Гойтосир", а женская – к "Клубу Дивонии". В них можно было найти советы от Лель-психолога, Лель-сексолога, Лель-социолога и других экспертов. А вот в "Лель-ревю" был "Сексодром". Там можно было прочитать ответы на вопросы читателей.

Ты же помнишь, что интернет в те времена был безумно дорогим и доступным далеко не всем. Поэтому газеты и журналы стали идеальными площадками для получения ответов на вопросы, которые беспокоят больше всего.

"Лель" не был аналогом Playboy. У нас всегда было что почитать. Мы хотели, чтобы наш журнал работал. Общество было в таком состоянии, что о сексе никто не знал, потому что его, как известно, не было в СССР,

– подчеркивает редактор.



"Лель" – украинский эротический журнал, который не был аналогом Playboy

Звезды, которые появлялись в журнале "Лель"

Если ты не помнишь, то мы напомним: 90-е и начало 2000-х были значительно смелее временами. Неудивительно, что звезды с огромным удовольствием эпатировали фанатов не только на сцене, но и на страницах журналов. Например, гостями этого издания в свое время были актриса Ольга Сумская, певицы Ирина Билык, Наталья Могилевская и Камалия. А еще одна певица, Жанна Бондарчук, пошла еще дальше – она появилась на обложке издания.

К сожалению, кризис и цензура заставили "Лель" уйти с рынка. Интересно, что через год в киосках появился Playboy. Его представители ранее предлагали редакторам "Леля" выдаваться вместе. Но украинский глянец не стремился двигаться в сторону журнала с кроликом и менять что-то в себе.

Смотри еще несколько горячих фото из журнала "Лель":

"Пан + Пани" секс-просветительство, родом из Тернополя

Годы выпуска: с 1992 по 1998 годы

Если журнал "Лель" можно было считать классической эротикой, щедро приправленной интересными и познавательными текстами, то газета "Пан + Пани" шла еще дальше. В ней украинцев буквально учили заниматься сексом. Создатели этого издания делали все возможное для того, чтобы нести сексуальную просвету в массы. А смелые фотографии и иллюстрации мгновенно сделали его безумно популярн ым как среди смельчаков, так и тех, кто стеснялся вслух озвучивать слово "секс".



Эротическая газета "Пан + Пани" занималась секс-просвещением

Ты не поверишь, но появилась она в Тернополе. Сложно себе представить что-то подобное сейчас. Более того, сначала она была приложением к общественно-политическому изданию "Завещание". Со временем "Пан + Пани" стал абсолютно самостоятельным игроком на рынке изданий. Еженедельник не только активно читали, но и передавали из рук в руки. Все для того, чтобы как можно больше людей узнавали себя и свою сексуальность.



Читатели газеты "Пан + Пани" имели возможность познавать себя и свою сексуальность

Если в "Лель" фотографы приносили эротические фото, то "Пан + Пани" занимались настоящим "пиратством". Все фотографии "заимствовались" в польских и чешских изданий. Поэтому, имеем подозрение, что их герои даже не подозревали, что становились популярными еще и далеко за рубежом.

Опять-таки, по сравнению с журналом "Лель", эта газета имела более развлекательный характер. Но это отнюдь не помешало ей приобретать огромную популярность. "Пан + Пани" читали по всей Украине и далеко за ее пределами. Этому способствовал, конечно же, большой тираж.



Газета "Пан + Пани" была безумно популярной и читалась по всей Украине

Самый большой тираж газеты "Пан + Пани" был 290 т ысяч экземпляров!

Удивительно, но факт: в этой газете могли спокойно соседствовать как статья о политической ситуации в стране, в которой критиковался президент Леонид Кравчук, так и советы, как бороться с мозолями, бородавками и выпадением волос. И это мы молчим о темах, которые касаются секса.



Политические обзоры спокойно соседствовали с сексуальными советами

К сожалению, "Пан + Пани" тоже не выдержал конкуренции. Поэтому газета после почти 10-летней истории завершила свое существование. Но на этом не закончилась ее история. Название "Господин + Госпожа", "Пан и Пани" или другие версии сочетание этих двух слов носят множество кафетериев, салонов красоты и торговых центров по всей Украине. Не исключено, что так назвали их те, кто вдохновлялся этим изданием.



Газета "Пан + Пани" просуществовала почти 10 лет

Playboy: кролик, который свел с ума весь мир

Годы выпуска: с 2005 года по настоящее время

Количество страниц: около 100 страниц



Известная Playmate из Украины – Даша Астафьева, тоже снималась в украинском Playboy

Как ты уже понял, журнал Playboy заменил собой популярный в Украине "Лель". Появился он в 2005 году. И самое интересное, что раньше была как украинская, так и русская версия. Но, к сожалению, сейчас на полках магазинов можно увидеть только русскоязычный Playboy.

Украина – 18-я страна, где вышел Playboy

Благодаря издательству "Бурда-Украина" 15 сентября украинцы увидели первый выпуск журнала Playboy. Наша страна стала 18-й по счету, где появился этот мужской глянец.

Главным же лозунгом осталась фраза: "Все, что интересно мужчинам". Поэтому внутри можно было увидеть не только красивых и обнаженных женщин, но и роскошные автомобили, интервью со знаменитыми современниками, советы, связанные со стилем и модой и тому подобное.



В ноябре 2020 вышел номер, посвященный 15-летию Playboy в Украине

В свое время Насти Каменских отказали в съемке для Playboy

Ты не поверишь, но был период, когда Насте Каменских не удалось попасть на страницы Playboy. Как рассказывал главный редактор Влад Фисун, причиной стали недоразумения с представительством певицы.

Мы не смогли прийти к общему знаменателю с представителями Насти Каменских. Наше видение концепции съемки (образ, стиль, позы) им не понравилось. А редакция не могла пойти на их условия. В результате Настя снялась в другом мужском издании,

– пояснил он.



Без паники: Настя Каменских впоследствии тоже появилась на страницах Playboy

XXL: от рыболовства к оголенным звезд

Годы выпуска: с 2001 года по настоящее время

Количество страниц: около 116 страниц



На XXL часто можно увидеть "соблазнительных", "горячих" и "обольстительных" звезд

А вот XXL появился в Украине за несколько лет до Playboy. И позиционировали его, как "первый украинский журнал для успешных мужчин". Акцент в этом издании, конечно, делают именно на героинях. Неудивительно, что часто на обложках можно увидеть "соблазнительную", "горячую", "манящую" и другие.

Будет несправедливо не упомянуть, что главными героями XXL нередко становились и мужчины. Правда, мы не можем сказать, влияло ли их появление на обложках на популярность того или иного номера.



На обложке XXL также появлялись мужчины

Среди звезд, которые появились в XXL – Настя Каменских, TAYANNA, Надя Дорофеева, Миша Романова, Леся Никитюк, MONATIK, MOZGI, Дмитрий Комаров, Алан Бадоев, Ольга Харлан, Элина Свитолина и другие.



А еще XXL регулярно выпускает календарь, в котором снимаются знаменитости

MAXIM: мужской взгляд на мир

Годы выпуска: с 2003 года по 2015 года

Количество страниц: около 94 страниц

Журнал MAXIM, а точнее его украинская версия, выходили с 2003 по 2015 годы. Последний же его номер наши читатели увидели в июне 2015 года.



Как видишь, Настя Каменских – частая "гостя" эротических журналов

Позиционировали этот журнал, как современное международное издание, рассчитанное на успешных и деловых мужчин. Сначала он выпускался в Великобритании, но спустя почти 20 лет с момента существования добрался и до нашей страны.



Жены украинских футболистов появились на обложке MAXIM в июне 2012 года

В этом издании также можно было прочитать истории успешных мужчин, ознакомиться с новинками автопрома, технологиями. Также читатели имели возможность прокачать свои знания в уходе за собой и стиле. А еще – наслаждаться соблазнительными красотками, которые появлялись как на обложках, так и внутри глянца.

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