5 распространенных мифов о техобслуживании автомобиля и почему верить в них дорого

Техническое обслуживание автомобиля имеет важное значение для его долговечности, безопасности и производительности. Но некоторые автовладельцы становятся жертвами распространенных мифов о ТО, что приводит к лишним расходам.

Вот пять заявлений о техническом обслуживании, которые не соответствуют действительности. А также причины, почему вера в них может дорого стоить.

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Не нужно обслуживать новый автомобиль

Среди автовладельцев популярен миф, что новые модели не нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Легко предположить это, когда новые автомобили имеют более совершенные функции, построены прочнее и лучше, чем предыдущие.

Однако даже самые современные и новые автомобили нуждаются в регулярных проверках. Новые автомобили имеют сложные механические и электронные системы, которые со временем могут изнашиваться. Пренебрежение базовым ТО, таким как замена масла, проверка тормозов и замена шин, может привести к большему количеству проблем позже.

Автомобиль требует замены масла каждые 5000 километров пробега

Старый, но распространенный миф, что все автомобили нуждаются в замене масла после каждых 5000 километров. Но для большинства современных автомобилей это правило больше не актуально.

Благодаря совершенствованию технологии двигателей и формул масел, многие автомобили сегодня могут проехать даже до 15 000 километров между заменами масла. Лучший способ определить правильный интервал замены – обратиться к инструкции.

Синтетическое масло – пустая трата денег

Еще один миф, что синтетическое масло не нужно, а обычного достаточно для всех типов двигателей. Некоторые автовладельцы могут даже считать, что синтетическое масло – это лишь маркетинговый трюк.

О техобслуживании авто есть немало мифов, о которых стоит знать водителю / Фото DrazenZigic@freepik

На самом деле синтетическое масло обеспечивает превосходную защиту, особенно при экстремальных температурах и условиях эксплуатации. Оно лучше смазывает и уменьшает износ двигателя. Да, оно может быть дороже, но имеет долгосрочные преимущества.

Кондиционер использует больше газа, чем открытые окна

Некоторые владельцы автомобилей считают, что опускание окон вместо использования кондиционера значительно улучшит экономию горючего. Мол, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, потребляя больше горючего.

Это правда, что использование кондиционера может несколько снизить топливную эффективность, но вождение с опущенными окнами создает аэродинамическое сопротивление. На более высоких скоростях это сопротивление может нивелировать экономию топлива. Разница в экономии топлива между этими двумя вариантами минимальна.

Езда с холодным двигателем может повредить автомобиль

Если у тебя есть сомнения относительно той или иной информации, стоит перечитать инструкцию к твоему автомобилю и поговорить с механиком, которому ты доверяешь. Так ты будешь иметь точную информацию, важную именно по твоему автомобилю.

Давним мифом является то, что перед поездкой в холодную погоду автомобиль должен поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы прогреться. Многие считают, что такая практика необходима, чтобы подготовить двигатель к движению.

Но современные двигатели спроектированы так, чтобы эффективно работать почти сразу после запуска. Длительная работа на холостом ходу в холодную погоду не является необходимой и даже может нанести вред. Осторожная езда в первые несколько минут прогреет двигатель эффективнее, чем работа на холостых оборотах.