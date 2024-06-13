А еще сложнее заметить те суперкары, которые так и не пошли в серийное производство. Однако среди них есть немало таких, которые действительно стоят нашего внимания – и вот подборка самых интересных.

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Самые выдающиеся суперкары, которые так и не стали серийными

Jaguar XJ13, 1966 / Фото Jaguar

Если бы все сложилось иначе, Jaguar XJ13 – а не Lamborghini Miura – мог бы стать первым в мире среднемоторным суперкаром. Планы создания его были еще в начале 1960-х, но единственный экземпляр построили только в 1966 году. К тому времени он уже не был конкурентным, проект отложили. Поэтому 5-литровый XJ13 с V12 двигателем сделал лишь несколько скоростных заездов. Он все еще существует сегодня – стоит в Британском моторном музее в Гейдоне.

Alfa Romeo Carabo, 1968 / Фото Stellantis

По словам представителей Alfa Romeo, Марчелло Гандини "отказался от компаса в пользу линейки". Он разработал клиновидный Carabo, где использовал 2-литровый двигатель V8 перед задней осью. Во время проектирования Гандини изобрел двери-ножницы, которые впоследствии можно будет увидеть на многих суперкарах.

Ferrari Modulo, 1970 / Фото Morio

Возможно, самый футуристический автомобиль Ferrari в истории. Modulo начинал карьеру как один из 25 спортивных гоночных автомобилей 512 S. Затем компания Pininfarina переделала его, добавив низкий клиновидный кузов, что почти закрывал все 4 колеса и имел раздвижной стеклянный козырек вместо дверей. Modulo задумывали как шоу-кар, но спустя более 40 лет после первого появления и после реставрации в 2018 он таки выехал на дорогу.

Aston Martin Bulldog, 1979 / Фото Autocar

Уильям Таунс создал дизайн Aston Martin Bulldog с присущей ему любовью к клиновидным формам. Планировалась ограниченная серия из 25 автомобилей с твин-турбо версией 5,3-литрового двигателя V8 мощностью 600 лошадиных сил. Aston заполнили салон "Бульдога" сочетанием кожи и высокотехнологичных светодиодных сенсорных экранов. Это был план сделать авто привлекательным для состоятельных покупателей с Ближнего Востока. Но в итоге получился единственный Bulldog.

Mercedes-Benz C 112, 1991 / Фото Detect and Preserve

Как и его немецкие конкуренты Audi и BMW, Mercedes представил концепт суперкара в 1991 году. C 112 был более или менее тестовым, имел электрогидравлические двери с крыльями, двигатель 6-литровый V12. Говорят, Mercedes получил 700 заказов от клиентов, которые были готовы купить автомобиль почти независимо от стоимости. Но политика компании надиктовала оставить C 112 лишь концептом.

Yamaha OX99-11, 1992 / Фото Yamaha

Автомобиль Формулы-1 Yamaha OX99-11 имел целью в полной мере использовать опыт японской компании в создании двигателей. 3,5-литровый V12 выдавал 400 лошадиных сил с 10 000 оборотов в минуту. Из гонок позаимствовали и карбоновую ванну, и центральное расположение водителя. Yamaha разместила и единственного пассажира – в тандеме позади пилота. Но ссора между Yamaha и инженерной фирмой IAD в сочетании с финансовым кризисом в Японии свернула проект после создания только трех прототипов.

Audi Rosemeyer, 2000 / Фото Audi

Audi Rosemeyer имел двигатель W16 с естественным впрыском, но, следуя традиции Audi, также имел полный привод. Его назвали в честь Бернда Розмайера, который в 1930-х участвовал в гонках на чрезвычайно мощных 16-цилиндровых автомобилях Grand Prix Auto Unions. Концепт разработали, чтобы он был похож на те авто, особенно на обтекаемые версии, которые били рекорды скорости.

Volkswagen W12 Nardo, 2001 / Фото Volkswagen

Nardo был третьим и последним из трех суперкаров Volkswagen, оснащенный 6-литровым двигателем W12 с мощностью до 590 лошадиных сил. Способность автомобиля впечатляюще продемонстрировали, когда он развил среднюю скорость более 200 миль в час в течение 24 часов на итальянском испытательном треке, в честь которого его и назвали.

Cadillac Cien, 2002 / Фото GM

Cien – испанское слово, что означает "сотня", поэтому было уместным выбором для концепта, что праздновал столетие Cadillac. Cien был эффектным спортивным автомобилем со специально разработанным 7,5-литровым двигателем V12 мощностью около 750 лошадиных сил, установленным перед задней осью. Это американский автомобиль, но большая часть разработки осуществлялась в Великобритании.

Maserati Birdcage, 2005 / Фото Pininfarina

Maserati Birdcage 2005 года построенный в честь 75-летия итальянской компании. Созданный в стиле Pininfarina и благословенный одним из самых знаковых названий в истории фирмы, Birdcage должен был бы иметь бешеный успех. Построенный на базе MC12 с двигателем V12 от Ferrari Enzo мощностью 700 лошадиных сил, автомобиль имел закрытую кабину, доступ к которой отрывался поднятием козырька с передним носовым конусом. Однако подарок компании самой себе так и остался концептом.