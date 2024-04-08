Что поможет тебе быть более уверенным на работе: несколько советов о важных привычках
Источник:GQ
Это очевидно, что всегда важно учиться быть более уверенным в себе, особенно на работе. Естественно намереваться быть продуктивным, доказывать свою ценность и добиваться, чтобы твои идеи и предложения были услышаны.
Когда ты уверен в себе, то увеличиваешь шансы на то, что тебе будут доверять, что ты заслуживаешь внимания. Уверенность – это то, что помогает постоять за себя, когда это нужно, и бороться за то, чего ты хочешь, когда ты этого не получаешь.
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Нужна уверенность, чтобы попросить повышение зарплаты, чтобы убедить босса, что ты этого заслуживаешь, чтобы быть лидером в команде и тому подобное. Но, к сожалению, много факторов могут негативно повлиять на твою уверенность. Поэтому очень важно иметь под рукой несколько полезных привычек, которые способны предотвратить это.
Как быть увереннее в себе на работе: 6 привычек в помощь
- Сравнивай себя только с собой. Не стоит сравнивать себя с другими людьми, ведь каждый движется в собственном темпе, и тебе не нужно делать что-то так же, как это делают другие. Вместо этого нужно сравнить себя с самим собой, например, сделать анализ того, каким ты был в прошлом году и каким стал сейчас. Это может помочь нарисовать более четкую картину своего роста, а также определить те сферы, где нужно усиленно работать.
- Записывай свой прогресс. Стоит иметь визуальный ориентир для отслеживания твоих достижений, целей или в целом полезных действий. Когда ты сосредотачиваешься на этом, твое мышление становится более позитивным, а ты – более мотивированным. Твоя производительность растет, плюс ты чувствуешь себя довольным и реализованным.
- Ищи новые вызовы. Когда ты прекращаешь бросать себе вызов, то можешь перестать расти, учиться новому и развивать навыки. А также – испытывать скуку, что может негативно повлиять на самооценку и уверенность в себе. Вот почему важно продолжать искать новое, вызовы, которые помогают выйти из зоны комфорта, проверять себя на прочность. Это может дать толчок к усилению уверенности в себе.
- Всегда имей цель. Наличие цели, к которой можно стремиться, помогает быть счастливее, а когда ты чувствуешь себя счастливым, то также чувствуешь себя более уверенным и защищенным. Поэтому не сосредотачивайся на достижении одной цели, а имей несколько, ради которых можешь работать и которые способны трансформироваться.
- Спрашивай и не живи в сомнениях. Когда ты полон сомнений, считаешь, что имеешь недостаточно знаний или не готов к чему-то, то и не можешь чувствовать себя уверенно. С этим можно легко бороться – нужно постоянно учиться, спрашивать, даже если вопросы кажутся очевидными или глупыми. Следует слушать тех, кто знает лучше, и отбрасывать сомнения, боясь показаться неподготовленным.
- Признавай свои ошибки и стремись их исправить. Признание своего недостатка не выставляет тебя плохим или слабым – совсем наоборот. Когда ты способен признать свои ошибки или неудачи, то также способен учиться на них, совершенствоваться и прилагать усилия, чтобы не повторять их снова. Именно это поможет тебе расти больше всего. Уверенный в себе человек знает, что делать ошибки – это нормально, важнее же то, как на них реагируют.