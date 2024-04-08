Що допоможе тобі бути більш упевненим на роботі: кілька порад щодо важливих звичок

Це очевидно, що завжди важливо вчитися бути більш впевненим у собі, особливо на роботі. Природньо мати намір бути продуктивним, доводити свою цінність і домагатися, щоб твої ідеї та пропозиції почули.

Коли ти впевнений у собі, то збільшуєш шанси на те, що тобі будуть довіряти, що ти заслуговуєш на увагу. Впевненість – це те, що допомагає постояти за себе, коли це потрібно, і боротися за те, чого ти хочеш, коли ти цього не отримуєш.

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Потрібна впевненість, щоб попросити підвищення зарплати, щоб переконати боса, що ти на це заслуговуєш, щоб бути лідером у команді тощо. Але, на жаль, багато факторів можуть негативно вплинути на твою впевненість. Тому дуже важливо мати під рукою кілька корисних звичок, які здатні запобігти цьому.

Як бути впевненішим у собі на роботі: 6 звичок у допомогу

Порівнюй себе тільки з собою. Не варто порівнювати себе з іншими людьми, адже кожен рухається у власному темпі, і тобі не потрібно робити щось так само, як це роблять інші. Натомість потрібно порівняти себе з самим собою, наприклад, зробити аналіз того, яким ти був минулого року і яким став зараз. Це може допомогти намалювати чіткішу картину свого зростання, а також визначити ті сфери, де потрібно посилено працювати.

Не варто порівнювати себе з іншими людьми, адже кожен рухається у власному темпі, і тобі не потрібно робити щось так само, як це роблять інші. Натомість потрібно порівняти себе з самим собою, наприклад, зробити аналіз того, яким ти був минулого року і яким став зараз. Це може допомогти намалювати чіткішу картину свого зростання, а також визначити ті сфери, де потрібно посилено працювати. Записуй свій прогрес. Варто мати візуальний орієнтир для відстеження твоїх досягнень, цілей чи загалом корисних учинків. Коли ти зосереджуєшся на цьому, твоє мислення стає більш позитивним, а ти – більш мотивованим. Твоя продуктивність зростає, плюс ти відчуваєш себе задоволеним і реалізованим.

Багато факторів можуть вплинути погано на твою впевненість, але цьому можна протистояти / Фото gpointstudio@freepik