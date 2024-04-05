Что делать, когда ты чувствуешь, что не растешь на работе
5 апреля 2024, 06:11Читати новину українською
Источник:GQ
Трудно быть продуктивным и мотивированным, если есть ощущение, что ты не растешь в своей работе, что ты застрял, не достигаешь целей и не выполняешь задач, что бы ни делал. Все это приводит к разочарованиям и влияет в целом на желание работать.
Хорошая новость в том, как пишут в Harvard Business Review, что можно кое-что сделать, чтобы изменить ситуацию. То есть, достичь роста – в зарплате, должности, обязанностях и вызовах, пользы в команде, развития навыков и многом другом.
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Если не растешь на работе: советы из Гарварда, как это изменить
- Найди свой прорыв. Прорыв, по мнению гарвардских экспертов, обеспечит тебе новое видение или способ преодоления препятствия, которое мешает твоему прогрессу. Но прорывы не падают с неба, их нужно искать, а для этого нужно быть открытым к новым идеям, быть готовым делать ошибки и учиться на них, а также не думать, что ты уже все знаешь. Помни, что вдохновение приходит только к тем, кто неустанно его ищет.
- Выключи внутреннего критика. Когда ты позволяешь ему доминировать со всеми его негативными нарративами, то не будешь двигаться вперед, позволишь страху или неуверенности сдерживать тебя. Важно ставить под сомнение, анализировать и критиковать конструктивно, но не становиться пессимистом или крайне негативно настроенным, поскольку это может помешать тебе достичь того, что ты поставил себе в качестве цели. Критика должна быть направлена на то, чтобы помочь тебе найти решения и возможности.
- Держись в стороне от того, что ты знаешь или думаешь, что знаешь. Когда ты много знаешь о чем-то, твое мышление может стать ригидным, то есть ты закроешься от других возможностей и не будешь мыслить нестандартно. Конечно, надо искать знания и использовать свои сильные стороны, но важно и ставить под сомнение то, что ты знаешь, и искать другие варианты или методы. Это как минимум поможет развиваться в разных сферах.
- Будь реалистом, но не перфекционистом. Быть перфекционистом может быть проблемой, потому что стремление к совершенству может привести к тому, что ты никогда не реализуешь свои идеи. Нужно искать более реалистичный подход, понимая, что совершенства не существует, и что это нормально – показать что-то несовершенное, черновик, поскольку ты можешь отталкиваться от него. И нужно искать обратную связь, которая всегда очень полезна.