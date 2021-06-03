Рианна похвасталась упругими формами в прозрачном платье: горячие фото певицы

33-летняя певица и актриса Рианна недавно снялась для итальянского Vogue. На фотографиях для глянца исполнительница позировала в откровенных образах, чем не на шутку взбудоражила пользователей сети. Айда наслаждаться свежей порцией соблазна от барбадосской певицы Рианны на Men 24!

Сразу же заметим, что Рианна выглядит потрясающе. Звезда не только обнажилась перед камерами, но и традиционно показала своим поклонникам соблазнительные формы. Интересно, что над фотографиями и стилем она работала самостоятельно.

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Как уверяет главный редактор Vogue Эммануэль Фарнети, певица самостоятельно выбирала наряд, позировала и фотографировала. Поэтому на фотографиях она чувствовала себя максимально уверенно и комфортно. Все для того, чтобы подписчики Рианны были в восторге от фотографий.

Неудивительно, что они буквально засыпали свою кумирку комментариями. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя

"Наша королева";

"Мы не были к этому готовы";

"Ты лучше делаешь все сама";

"Девочка, я здесь ради твоей энергии";

"Это настоящее пламя".

Но были и те, кто под постом писал, что не может дождаться обещанного альбома. Мы, к слову, тоже были бы не против услышать что-то новенькое от певицы. А то нижнее белье и купальники – это круто, но ее творчество ничто не может переплюнуть.

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