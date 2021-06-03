Ріанна похизувалася пружними формами у прозорій сукні: гарячі фото співачки

33-річна співачка й актриса Ріанна нещодавно знялася для італійського Vogue. На світлинах для глянцю виконавиця позувала у відвертих образах, чим не на жарт розбурхала користувачів мережі. Гайда насолоджуватися свіжою порцією спокуси від барбадоської співачки Ріанни на Men 24!

Відразу ж зауважимо, що Ріанна виглядає приголомшливо. Зірка не лише оголилася перед камерами, а й традиційно показала своїм прихильникам спокусливі форми. Цікаво, що над світлинами та стилем вона працювала самостійно.

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Як запевняє головний редактор Vogue Еммануель Фарнеті, співачка самостійно обирала вбрання, позувала та фотографувала. Тож на світлинах вона почувалася максимально впевнено та комфортно. Усе для того, щоб підписники Ріанни були у захваті від світлин.

Не дивно, що вони буквально засипали свою кумирку коментарями. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Наша королева";

"Ми не були до цього готовими";

"Ти найкраще робиш усе сама";

"Дівчинко, я тут заради твоєї енергії";

"Це справжнє полум'я".

Але були й ті, хто під постом писав, що не може дочекатися обіцяного альбому. Ми, до слова, теж були б не проти почути щось новеньке від співачки. А то спідня білизна та купальники – це круто, але її творчість ніщо не може переплюнути.

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