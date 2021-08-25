Роскошная фигура Даши Савиной лишила ее подписчиков покоя

Невероятная украинская ведущая Даша Савина в очередной раз порадовала своих поклонников. Она выложила в сеть серию горячих фото, на которых позирует в купальнике. Неудивительно, что кадры красавицы взбудоражили пользователей сети.

На фотографиях Даша Савина выходит из воды по лестнице. Что логично, делает она это в купальнике. А он, к слову, выигрышно подчеркивает ее соблазнительные изгибы. Поэтому айда с нами любоваться роскошным телом ведущей на Men 24.

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За сутки фотографии Даши собрали тысячи лайков, а также множество комментариев. Подписчики телеведущей были максимально щедрыми на воспевание невероятных изгибов красавицы:

"Бомба-ракета моя";

"Шикарные фото, Даша! Невероятная фигура";

"Сладенькая";

"Какая красота";

"Лучшая телеведущая. Приятно смотреть";

"Вот так формы";

"Ты самая красивая женщина на земле";

"Выглядишь очень хорошо и сексуально";

"Шикарные ягодицы".



Даша Савина похвасталась соблазнительными формами в купальнике / Фото с инстаграма Савиной



Даша Савина похвасталась соблазнительными формами в купальнике / Фото с инстаграма Савиной

Даша Савина похвасталась соблазнительными формами в купальнике / Фото с инстаграма Савиной

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Даша Савина чрезвычайно соблазнительна. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на телеведущую. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!