Роскошная фигура Даши Савиной лишила ее подписчиков покоя
Источник:инстаграм Даши Савиной
Невероятная украинская ведущая Даша Савина в очередной раз порадовала своих поклонников. Она выложила в сеть серию горячих фото, на которых позирует в купальнике. Неудивительно, что кадры красавицы взбудоражили пользователей сети.
На фотографиях Даша Савина выходит из воды по лестнице. Что логично, делает она это в купальнике. А он, к слову, выигрышно подчеркивает ее соблазнительные изгибы. Поэтому айда с нами любоваться роскошным телом ведущей на Men 24.
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За сутки фотографии Даши собрали тысячи лайков, а также множество комментариев. Подписчики телеведущей были максимально щедрыми на воспевание невероятных изгибов красавицы:
- "Бомба-ракета моя";
- "Шикарные фото, Даша! Невероятная фигура";
- "Сладенькая";
- "Какая красота";
- "Лучшая телеведущая. Приятно смотреть";
- "Вот так формы";
- "Ты самая красивая женщина на земле";
- "Выглядишь очень хорошо и сексуально";
- "Шикарные ягодицы".
Даша Савина похвасталась соблазнительными формами в купальнике / Фото с инстаграма Савиной
Даша Савина похвасталась соблазнительными формами в купальнике / Фото с инстаграма Савиной
Даша Савина похвасталась соблазнительными формами в купальнике / Фото с инстаграма Савиной
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Даша Савина чрезвычайно соблазнительна. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на телеведущую. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!