Розкішна фігура Даші Савіної позбавила її підписників спокою
Джерело:інстаграм Даші Савіної
Неймовірна українська ведуча Даша Савіна вкотре потішила своїх прихильників. Вона виклала у мережу серію гарячих фото, на яких позує у купальнику. Не дивно, що кадри красуні розбурхали користувачів мережі.
На світлинах Даша Савіна виходить з води сходами. Що логічно, робить вона це у купальнику. А він, до слова, виграшно підкреслює її спокусливі вигини. Тож гайда з нами милуватися розкішним тілом ведучої на Men 24.
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За добу світлини Даші зібрали тисячі лайків, а також безліч коментарів. Підписники телеведучої були максимально щедрими на оспівування неймовірних вигинів красуні:
- "Бомба-ракета моя";
- "Шикарні фото, Даша! Неймовірна фігура";
- "Солоденька";
- "Яка краса";
- "Найкраща телеведуча. Приємно дивитися";
- "Оце так форми";
- "Ти найкрасивіша жінка на землі";
- "Виглядаєш дуже гарно і сексуально";
- "Шикарні сідниці".
Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної
Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної
Даша Савіна похизувалася спокусливими формами у купальнику / Фото з інстаграму Савіної
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Даша Савіна надзвичайно спокуслива. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на телеведучу. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!