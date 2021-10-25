Сара Роллинс показала, как нужно смотреть телевизор: горячие фото модели

25 октября 2021 , 05:13
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Источник:

инстаграм Сары Роллинс

Как же хорошо, что мы подписаны на Сару Роллинс. В противном случае мы имели бы все шансы пропустить ее новый горячий пост. Гарантируем, тебе понравятся фотографии, которыми не на шутку взбудоражила пользователей сети модель.

На эффектных кадрах Сара Роллинс позирует в роскошной нижнем белье. И, как ты уже понял, главным героем съемки является именно телевизор. К слову, этому устройству позавидует каждый мужчина. И ты сам поймешь почему.

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"Я тоже обычно не смотрю телевизор, но сделаю для тебя исключение", – написала она под постом.

Неудивительно, что поклонники Сары Роллинс в восторге от фотографий, которые она выложила в сети. Об этом свидетельствуют не только множество лайков, но и безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Ты очень сексуальна";
  • "Очень пикантные фотографии";
  • "Безупречная малышка";
  • "Какая же ты горячая";
  • "Ты просто невероятно привлекательная";
  • "Люблю тебя, девочка";
  • "Потрясающая и безумно соблазнительная";
  • "Я влюблен в тебя".


Сара Роллинс порадовала подписчиков горячими фото у телевизора / Фото с инстаграма Роллинс


Сара Роллинс порадовала подписчиков горячими фото у телевизора / Фото с инстаграма Роллинс


Сара Роллинс порадовала подписчиков горячими фото у телевизора / Фото с инстаграма Роллинс


Сара Роллинс порадовала подписчиков горячими фото у телевизора / Фото с инстаграма Роллинс

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Сара Роллинс однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому мы буквально призываем подписаться на модель. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы. Поверь, она их публикует очень регулярно.

Автор: Назарій Лазур