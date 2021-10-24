На серии кадров, которые Эстер Експозито выложила на своем инстаграме, она позирует в прозрачном платье. Этот наряд позволяет каждому поклоннику испанской актрисы вдоволь полюбоваться ее аппетитными формами.
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Неудивительно, что за сутки фотографии собрали почти 5 миллионов лайков. Также под публикацией Эстер появилось множество комментариев. Лучшие из них мы оставляем для тебя:
- "Ты просто невероятная";
- "Крошка, от тебя просто невозможно оторвать взгляда";
- "Настоящая королева";
- "Из-за тебя мне захотелось подняться по ступенькам";
- "Хотел бы я быть рядом с тобой сейчас";
- "Сексуальная малышка";
- "Почему ты настолько безупречная?".
Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито
Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито
Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито
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Мы тоже в восторге от Эстер Експозито. Роскошная испанская модель буквально не оставляет выбора: на нее просто необходимо подписаться. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию соблазна от красавицы?