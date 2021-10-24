На серии кадров, которые Эстер Експозито выложила на своем инстаграме, она позирует в прозрачном платье. Этот наряд позволяет каждому поклоннику испанской актрисы вдоволь полюбоваться ее аппетитными формами.

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Неудивительно, что за сутки фотографии собрали почти 5 миллионов лайков. Также под публикацией Эстер появилось множество комментариев. Лучшие из них мы оставляем для тебя:

"Ты просто невероятная";

"Крошка, от тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Настоящая королева";

"Из-за тебя мне захотелось подняться по ступенькам";

"Хотел бы я быть рядом с тобой сейчас";

"Сексуальная малышка";

"Почему ты настолько безупречная?".



Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито



Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито



Эстер Експозито показала пышные формы в прозрачном платье / Фото с инстаграма Експозито

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