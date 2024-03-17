Не дайте сексу исчезнуть из спальни: как сделать интимную близость приоритетом в паре

Хорошие отношения состоят из многих вещей, таких как хорошее общение, уважение и доверие. Но в них также должно быть место для сексуальной близости, которая не сводится только к регулярным занятиям сексом.

И это не значит, что ваши отношения будут разрушены только потому, что у вас было несколько недель неудачной сексуальной полосы. Но когда нет сексуальной близости, эмоциональная близость также может начать давать сбои, и, если ситуацию не решить, то отношения могут пострадать или даже разрушиться.

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Согласно Choosing Therapy, "сексуальная близость – это сочетание физического акта секса и связанной с ним эмоциональной близости между парой. В любой форме близость предполагает взаимные чувства доверия и уязвимости. В большинстве случаев здоровые романтические отношения должны иметь баланс между сексуальной и эмоциональной близостью".

Счастливые отношения имеют хороший уровень сексуальной близости. Проблема в том, что существует много причин и факторов, из-за которых эта близость может быть нарушена, и бывают случаи, когда пары даже перестают заниматься сексом вообще, что может вызвать неудовлетворение, разочарование и отдаление. Хорошая новость заключается в том, что существуют способы исправить это, и можно снова сделать утраченную близость приоритетом.

Как снова сделать сексуальную близость приоритетом

Существует много браков и отношений, которые теряют сексуальную близость, даже до такой степени, что секс становится редким и отдаленным, но важно не дать ситуации обостриться еще больше.

Дело в том, что, по данным Choosing Therapy, когда есть сексуальная близость, пары чувствуют себя более комфортно, увереннее просят о том, чего хотят или нуждаются, могут свободно выражать себя во время секса, действительно наслаждаются опытом и не имеют страха перед выполнением, а также с большим уважением относятся к физическим и эмоциональным потребностям друг друга, и все это способствует счастью в отношениях. Кроме того, это уменьшает тревожность и депрессию, повышает самооценку, улучшает качество сна и много других вещей, которые приносят пользу физическому и психическому здоровью.

Выделите время для общения и развлечений

Близость строится не только на сексе. Согласно Authentic Intimacy, один из способов улучшить сексуальную близость – это улучшить твою связь с партнершей. Именно поэтому вам нужно проводить время друг с другом, занимаясь веселой деятельностью, которая помогает создать связь, исследовать общие интересы и говорить друг с другом о важных вещах, интересы, сомнения, о том, что вы пережили в течение дня и о том, как вы себя чувствуете.



Важно выделять время, которое вы посвящаете друг другу / Фото prostooleh

Обращайте внимание на признаки

Часто сексуальную близость можно потерять из-за того, что слишком много отвлекающих факторов. Из-за того, что вы перестали обращать внимание на отношения и потребности друг друга. Поэтому важно быть более присутствующим, анализировать свои отношения и сексуальную жизнь, думать о таких вещах, как частота, чего может не хватать, и о том, что вам нравится как паре.

Составьте план

Речь идет не о том, чтобы думать о сексе как об очередной ежедневной работе или части рутины, а о том, чтобы составлять планы, которые могут привести к сексу естественным образом. Например, запланируйте романтические выходные, свидание без друзей, детей или домашних животных, или что-то другое, что может усилить ожидания и помочь создать пространство и возможности для секса.

Говорите о сексе

Когда вы хорошо разговариваете о сексе, о том, что вы хотели бы попробовать, что вам нравится или что вас интересует, тогда меньше шансов, что близость будет потеряна или уменьшена. А также это может помочь вам иметь больше идей о том, что вы можете сделать, чтобы сохранить эту близость.

Прикасаться больше

Сексуальная близость – это не только секс, ее также можно развивать с помощью физических проявлений привязанности. Например, больше прикасаться к партнеру или проводить время в объятиях во время просмотра сериала. Идея заключается в том, что физический контакт не теряется и что ты можешь дать своей партнерше почувствовать, что ее ценят и желают, с помощью физических проявлений (конечно, они должны соответствовать контексту, где и когда вы находитесь).



Важно, чтобы между вами было больше тактильности / Фото teksomolika

Попробуйте что-то новое

Если ты хочешь сделать секс более интересным и захватывающим, ты можешь просто предложить попробовать что-то новое. Это не обязательно должно быть что-то экстремальное или сложное, просто что-то, что вам обоим интересно и чего вы раньше не пробовали.

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Сексуальная близость важна для отношений. Поэтому не стоит ее игнорировать. Следует позаботиться, чтобы каждый из вас был доволен и дарил удовольствие партнеру.

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