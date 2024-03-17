Не дайте сексу зникнути зі спальні: як зробити інтимну близькість пріоритетом у парі

Хороші стосунки складаються з багатьох речей, таких як хороше спілкування, повага та довіра. Але в них також має бути місце для сексуальної близькості, яка не зводиться лише до регулярних занять сексом.

І це не означає, що ваші стосунки будуть зруйновані тільки тому, що у вас було кілька тижнів невдалої сексуальної смуги. Але коли немає сексуальної близькості, емоційна близькість також може почати давати збої, і, якщо ситуацію не вирішити, то стосунки можуть постраждати або навіть зруйнуватися.

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Згідно з Choosing Therapy, "сексуальна близькість – це поєднання фізичного акту сексу і пов'язаної з ним емоційної близькості між парою. У будь-якій формі близькість передбачає взаємні почуття довіри та вразливості. У більшості випадків здорові романтичні стосунки повинні мати баланс між сексуальною та емоційною близькістю".

Щасливі стосунки мають хороший рівень сексуальної близькості. Проблема в тому, що існує багато причин і факторів, через які ця близькість може бути порушена, і бувають випадки, коли пари навіть перестають займатися сексом взагалі, що може викликати незадоволення, розчарування і віддалення. Хороша новина полягає в тому, що існують способи виправити це, і можна знову зробити втрачену близькість пріоритетом.

Як знову зробити сексуальну близькість пріоритетом

Існує багато шлюбів і стосунків, які втрачають сексуальну близькість, навіть до такої міри, що секс стає рідкісним і віддаленим, але важливо не дати ситуації загостритися ще більше.

Річ у тім, що, за даними Choosing Therapy, коли є сексуальна близькість, пари відчувають себе більш комфортно, впевненіше просять про те, чого хочуть або потребують, можуть вільно виражати себе під час сексу, дійсно насолоджуються досвідом і не мають страху перед виконанням, а також з більшою повагою ставляться до фізичних і емоційних потреб один одного, і все це сприяє щастю у стосунках. Крім того, це зменшує тривожність і депресію, підвищує самооцінку, покращує якість сну і багато інших речей, які приносять користь фізичному і психічному здоров'ю.

Виділіть час для спілкування та розваг

Близькість будується не лише на сексі. Згідно з Authentic Intimacy, один із способів покращити сексуальну близькість – це покращити твій зв'язок з партнеркою. Саме тому вам потрібно проводити час один з одним, займаючись веселою діяльністю, яка допомагає створити зв'язок, досліджувати спільні інтереси і говорити один з одним про важливі речі, інтереси, сумніви, про те, що ви пережили протягом дня і про те, як ви себе почуваєте.



Важливо виділяти час, який ви присвячуєте один одному / Фото prostooleh

Звертайте увагу на ознаки

Часто сексуальну близькість можна втратити через те, що занадто багато відволікаючих чинників. Через те, що ви перестали звертати увагу на стосунки і потреби один одного. Тому важливо бути більш присутнім, аналізувати свої стосунки і сексуальне життя, думати про такі речі, як частота, чого може не вистачати, і про те, що вам подобається як парі.

Складіть план

Йдеться не про те, щоб думати про секс як про чергову щоденну роботу чи частину рутини, а про те, щоб складати плани, які можуть призвести до сексу природним чином. Наприклад, заплануйте романтичні вихідні, побачення без друзів, дітей чи домашніх тварин, або щось інше, що може посилити очікування і допомогти створити простір і можливості для сексу.

Говоріть про секс

Коли ви добре розмовляєте про секс, про те, що ви хотіли б спробувати, що вам подобається або що вас цікавить, тоді менше шансів, що близькість буде втрачена або зменшена. А також це може допомогти вам мати більше ідей про те, що ви можете зробити, щоб зберегти цю близькість.

Доторкатися більше

Сексуальна близькість – це не лише секс, її також можна розвивати за допомогою фізичних проявів прихильності. Наприклад, більше торкатися партнера або проводити час в обіймах під час перегляду серіалу. Ідея полягає в тому, що фізичний контакт не втрачається і що ти можеш дати своїй партнерці відчути, що її цінують і бажають, за допомогою фізичних проявів (звичайно, вони повинні відповідати контексту, де і коли ви перебуваєте).



Важливо, щоб між вами було більше тактильності / Фото teksomolika

Спробуйте щось нове

Якщо ти хочеш зробити секс більш цікавим і захоплюючим, ти можеш просто запропонувати спробувати щось нове. Це не обов'язково має бути щось екстремальне чи складне, просто щось, що вам обом цікаво і чого ви раніше не пробували.

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Сексуальна близькість важлива для стосунків. Тому не варто її ігнорувати. Слід потурбуватися, щоб кожен з вас був задоволений і дарував задоволення партнерові.

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