Сексуальная блогерка Эмили Таннер похвасталась стальным прессом в бикини

26 декабря 2021 , 01:34
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Источник:

инстаграм Эмили Таннер

На этот раз под нашим прицелом невероятная Эмили Таннер. Сексуальная американская блогерка разбирается в том, что нравится ее подписчикам. Поэтому она охотно оголяется на камеру.

На днях красавица выложила фото, на котором позирует в крошечном бикини. Кадр позволяет вдоволь полюбоваться не только очаровательной улыбкой блогерки, но и ее роскошной фигурой. Было бы странно, если бы мы лишили тебя такой возможности.

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Подписчики Эмили Таннер в восторге от очаровательной красавицы. Они не только засыпали ее лайками, но и были максимально щедры на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Мое любимое фото";
  • "Абсолютно потрясающая красавица";
  • "Твоя красота не знает границ";
  • "Какая же ты роскошна";
  • "Ты очень милая";
  • "Люблю тебя очень сильно";
  • "Ты завораживаешь каждого, кто посмотрит на тебя";
  • "Какая обаятельная улыбка";
  • "Эмили, какая же ты сексуальная";
  • "Горячая и невероятно соблазнительная".


Эмили Таннер в бикини взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Таннер

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Эмили Таннер одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Присоединись и ты к ее армии поклонников. Это позволит быть одним из первых, кто будет любоваться горячими фотографиями американской блогерки.

Автор: Назарій Лазур