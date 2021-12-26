Сексуальна блогерка Емілі Таннер похизувалася сталевим пресом у бікіні

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Емілі Таннер. Сексуальна американська блогерка знається на тому, що подобається її підписникам. Тож вона залюбки оголяється на камеру.

На днях красуня виклала фото, на якому позує у крихітному бікіні. Кадр дозволяє вдосталь помилуватися не лише чарівною усмішкою блогерки, а й її розкішною фігурою. Тож було б дивно, якби ми позбавили тебе такої можливості.

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Підписники Емілі Таннер у захваті від чарівної красуні. Вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Моє улюблене фото";

"Абсолютно приголомшлива красуня";

"Твоя краса не знає меж";

"Яка ж ти розкішна";

"Ти дуже мила";

"Люблю тебе дуже сильно";

"Ти заворожуєш кожного, хто гляне на тебе";

"Яка чарівна усмішка";

"Емілі, яка ж ти сексуальна";

"Гаряча та неймовірно спокуслива".



Емілі Таннер у бікіні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Таннер

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Емілі Таннер одна з тих небагатьох красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож долучися і ти до її армії прихильників. Це дозволить бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фотографіями американської блогерки.