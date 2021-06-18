От сексуального блогера к любящей мамочке: горячие девушки футболистов сборной Англии – в фото

18 июня состоится матч второго группового тура Евро-2020 между Англией и Шотландией. По этому случаю Men 24 решил ознакомить тебя с возлюбленными футболистов английской сборной. Айда смотреть, кому спортсмены посвящают свои победы!

Сразу же заметим, что не все игроки сборной Англии с радостью афишируют свою личную жизнь. Поэтому пришлось провести чуть ли не детективную работу, чтобы выявить вторых половинок спортсменов. К твоему вниманию 5 соблазнительных возлюбленных футболистов сборной Англии!

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Меган Дэвисон

Instagram: megan_davison_

Количество подписчиков: 53 тысяч

Меган Дэвисон – партнерша 27-летнего Джордана Пикфорда, вратаря сборной. Красавица с огромным удовольствием делится фотографиями с путешествий, друзьями и, конечно же, любимым.

Анушка Сантос

Instagram: anouskasantos

Количество подписчиков: 24 тысяч

Анушка Сантос встречается с 25-летним защитником Люком Шоу. Возлюбленная футболиста регулярно делится своими соблазнительными фото, а также не стесняется выкладывать в сеть кадры с самим Люком.

Аш

Instagram: ashhhbx

Количество подписчиков: 15000

Аш – возлюбленная полузащитника сборной Англии Келвина Филлипса. Она обожает выкладывать фотографии в откровенных платьях, а также щеголяет своими соблазнительными формами. Не обходится, конечно же, и без кадров с самым Келвином.

Кэти Гудленд

Instagram: katekanex

Количество подписчиков: 159 тысяч

Кэти Гудленд – жена нападающего Гарри Кейна. У нее безумное количество подписчиков, которые могут наблюдать за путешествиями и интересными моментами из жизни супругов.

Пейдж Милан

Instagram: paigemilian

Количество подписчиков: 78 тысяч

Пейдж Милан – возлюбленная нападающего Рахима Стерлинга. Подписчики красавицы имеют возможность наблюдать за ее жизнью, детьми пары, а также путешествиями. Также Пейдж с удовольствием публикует фотографии в купальниках, щеголяя роскошной фигурой.

И теперь ты знаешь, кто вдохновляет футболистов сборной Англии на новые достижения. А еще не пропусти матч Англия – Шотландия, который начнется в 22:00!

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