Селена Гомес взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике: горячее фото
Источник:инстаграм Селены Гомес
Певица Селена Гомес не слишком часто радует своих подписчиков горячими фотографиями, поэтому каждый подобный пост – настоящий праздник. Неудивительно, что мы на Men 24 с огромным удовольствием делимся порцией соблазна от 28-летней исполнительницы. Тебе однозначно понравится!
На новом фото, которым певица поделилась со своими подписчиками, она позирует в соблазнительном купальнике. Но это была только вершинка айсберга, ведь на странице фотографа, которая снимала Селену Гомес, есть еще несколько крутых кадров звезды.
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Но начнем традиционно с комментариев и лайков. Последних, к слову, почти 7 миллионов. Оно и не удивительно, ведь по таким фотографиям Селены Гомес соскучились все без исключения.
- "Ты потрясающая";
- "Люблю тебя";
- "Чрезвычайная королева сети";
- "Ты очень горячая";
- "Как можно быть настолько красивой?";
- "Мне нравится это фото".
Оставляем также фотографии, которые выложила фотограф. Они не менее соблазнительные:
А еще мы настоятельно рекомендуем подписаться на Селену Гомес. Певица однозначно заслуживает того, чтобы ты стал частью ее многомиллионной армии в сети.
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