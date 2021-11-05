Селеста Брайт похвасталась соблазнительными формами в крошечном бикини

Модель Селеста Брайт – одна из тех красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Оно и не удивительно, ведь на ее странице регулярно появляются горячие фото, которые мгновенно становятся безумно популярными. Не стал исключением ее последний пост, которым Men 24 советует насладиться и тебе.

На этот раз модель снялась в крошечном бикини. Выбор этого элемента гардероба позволяет достаточно полюбоваться соблазнительными формами Селесты Брайт. Признаемся, мы сами изрядно залипли на фотографии, которую выложила в сети красавица.

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"Я хочу как можно скорее отправиться куда-нибудь в тропики", – написала она под публикацией.

Мы тоже хотели бы сейчас быть где-нибудь в тропиках, а не наслаждаться выходками украинской погоды. А вишенкой на торте в этом случае могла бы стать сама Селеста. Но реальность несколько иная, поэтому мы пока можем разве что читать комментарии и любоваться фотографией, которая взбудоражила сеть:

"Крошка, ты чрезвычайно горяча";

"Ты очень красивая и потрясающая";

"Роскошная и сексуальная";

"Твоя соблазнительность зашкаливает";

"Ты просто безупречна";

"Самая красивая девушка в мире";

"Я влюблен в тебя";

"Этот жаркий кадр повышает температуру вокруг";

"Ты, как всегда, поражаешь своей красотой".



Селеста Брайт порадовала сеть горячим фото в бикини / Фото из инстаграма Брайт

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Селеста Брайт однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. Сексуальная модель регулярно будоражит пользователей сети. Так что только один клик позволит тебе одним из первых наслаждаться порцией соблазна от красавицы!