Селеста Брайт похизувалася спокусливими формами у крихітному бікіні

Модель Селеста Брайт – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже на її сторінці регулярно з'являються гарячі фото, які миттєво стають шалено популярними. Не став винятком її останній пост, яким Men 24 рекомендує насолодитися і тобі.

Цього разу модель знялася у крихітному бікіні. Вибір цього елемента гардероба дозволяє вдосталь помилуватися спокусливими формами Селести Брайт. Зізнаємося, ми самі добряче залипли на світлині, яку виклала в мережі красуня.

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"Я хочу якомога швидше відправитися кудись у тропіки", – написала вона під публікацією.

Ми теж хотіли б зараз бути десь у тропіках, а не насолоджуватися вибриками української погоди. А вишенькою на торті у цьому випадку могла б стати сама Селеста. Але реальність дещо інакша, тож ми поки можемо хіба читати коментарі та милуватися світлиною, яка розбурхала мережу:

"Крихітко, ти надзвичайно гаряча";

"Ти дуже красива та приголомшлива";

"Розкішна та сексуальна";

"Твоя спокусливість зашкалює";

"Ти просто бездоганна";

"Найкрасивіша дівчина у світі";

"Я закоханий у тебе";

"Цей спекотний кадр підвищує температуру навколо";

"Ти, як завжди, вражаєш своєю вродою".



Селеста Брайт потішила мережу гарячим фото у бікіні / Фото з інстаграму Брайт

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Селеста Брайт однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. Сексуальна модель регулярно розбурхує користувачів мережі. Тож лише один клік дозволить тобі одним з перших насолоджуватися порцією спокуси від красуні!