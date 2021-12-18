В шляпе и пиджаке на голое тело: Мишель Андраде порадовала эротическим фото

Давненько мы не заглядывали к Мишель Андраде в инстаграм, а очень зря. Вот, например, на этот раз она решила не на шутку взбудоражить своих подписчиков. Айда смотреть горячее фото певицы.

На фотографии, которой Мишель Андраде поделилась со своими подписчиками, она позирует в шляпе и жакете, надетом на голое тело. Стильное фото красотка сделала для журнала Folga.

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Это, конечно, не единственное фото, сделанное для интервью в журнале. Она выложила несколько кадров, на которых Мишель Андраде можно увидеть в юбке с глубоким вырезом, а также черном топе. От ее чувственности и искушения просто невозможно оторвать взгляд.

Неудивительно, что подписчики певицы буквально засыпали ее лайками, а также комментариями. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже айда любоваться соблазнительными кадрами нашей героини:

"Моя любимая девочка";

"Кто создал тебя такую?";

"Очень хорошая";

"Какая же ты милая. Безумно красивая девочка";

"Шикарные фотографии";

"Просто грация";

"Первый кадр поражает каждого";

"Красивая и талантливая Мишель";

"Ты просто космос";

"Настоящая королева";

"Девочка из моих мечтаний";

"Мишель, твои ноги шикарны".



Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде



Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде



Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде

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Следить за Мишель Андраде в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы призываем тебя присоединиться к армии ее поклонников. А еще не поленись поставить лайки под последними постами певицы. Тебе не тяжело, а ей будет очень приятно.