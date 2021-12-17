Не стал исключением и этот раз. Со своими подписчиками она поделилась серией соблазнительных фотографий, сделанных в бассейне. На фотографиях Дженна Ли позирует в нижнем белье, а придает определенную пикантность образу кожаная куртка.

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"Вопросы? Комментарии? Предложения?", – написала она в инстаграме.

Подписчики модели восхищаются фотографиями, которые появились на ее странице. Поэтому они буквально засыпали красавицу не только лайками, но и множеством комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Плохая девочка";
  • "Эти фотографии завораживают";
  • "Настоящая королева";
  • "Твое тело вызывает неподдельный восторг";
  • "Ты просто потрясающая";
  • "Какая же ты горячая";
  • "Я люблю тебя, крошка";
  • "Волшебная и сексуальная";
  • "Хочу быть твоим парнем";
  • "Чрезвычайно соблазнительная девушка".

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

Дженна Ли снялась в соблазнительном белье
Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

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Следить за Дженной Ли в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем и тебе приобщиться к ее армии поклонников. Это позволит быть одним из первых, кто сможет любоваться горячими фото красотки.