Не стал исключением и этот раз. Со своими подписчиками она поделилась серией соблазнительных фотографий, сделанных в бассейне. На фотографиях Дженна Ли позирует в нижнем белье, а придает определенную пикантность образу кожаная куртка.

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"Вопросы? Комментарии? Предложения?", – написала она в инстаграме.

Подписчики модели восхищаются фотографиями, которые появились на ее странице. Поэтому они буквально засыпали красавицу не только лайками, но и множеством комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Плохая девочка";

"Эти фотографии завораживают";

"Настоящая королева";

"Твое тело вызывает неподдельный восторг";

"Ты просто потрясающая";

"Какая же ты горячая";

"Я люблю тебя, крошка";

"Волшебная и сексуальная";

"Хочу быть твоим парнем";

"Чрезвычайно соблазнительная девушка".



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли



Дженна Ли снялась в соблазнительном нижнем белье в бассейне / Фото с инстаграма Ли

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