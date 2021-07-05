Горячая американская модель лишила подписчиков сна: фото в откровенном купальнике

Быть подписчиком Синди Прадо означает, что на тебя регулярно будут ожидать жаркие фотографии. На этот раз горячая американская модель порадовала своих поклонников кадрами, на которых красавица позирует в откровенном леопардовом купальнике. Наслаждайся порцией соблазна от Синди Прадо на Men 24!

Серию горячих фото Синди Прадо сделала на фоне бассейна. А сама съемка, если верить подписи, состоялась на Ибице, в Испании. Неудивительно, что за сутки фотографии облюбовали более 40 тысяч раз.

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Ни были подписчики Синди Прадо скупыми на комментарии и комплименты. Мы же традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Как всегда очень красивая";

"О, Боже! Я люблю эти фото";

"Сексуальная леди";

"У тебя голливудский образ";

"Вау, безупречные обои";

"Невероятно потрясающая";

"Какая же ты привлекательна";

"Горячая и сексуальная звезда инстаграма".

Мы настоятельно рекомендуем подписаться на Синди Прадо. На ее странице в инстаграме всегда найдется что-то жаркое для тебя. Но будь осторожен, ведь публикации модели могут лишить и тебя сна.

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