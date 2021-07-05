Гаряча американська модель позбавила підписників сну: фото у відвертому купальнику

5 липня 2021 , 01:49
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Джерело:

інстаграм Сінді Прадо

Бути підписником Сінді Прадо означає, що на тебе регулярно очікуватимуть спекотні світлини. Цього разу гаряча американська модель потішила своїх прихильників кадрами, на яких красуня позує у відвертому леопардовому купальнику. Насолоджуйся порцією спокуси від Сінді Прадо на Men 24!

Серію гарячих фото Сінді Прадо зробила на фоні басейну. А сама зйомка, якщо вірити підпису, відбулася на Ібіці, в Іспанії. Не дивно, що за добу світлини вподобали понад 40 тисяч разів.

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Не були підписники Сінді Прадо скупими на коментарі та компліменти. Ми ж традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

  • "Як завжди надзвичайно красива";
  • "О, Боже! Я люблю ці фото";
  • "Сексуальна леді";
  • "У тебе голлівудський образ";
  • "Вау, бездоганні шпалери";
  • "Неймовірно приголомшлива";
  • "Яка ж ти приваблива";
  • "Найгарячіша та найсексуальніша зірка інстаграму".

Ми наполегливо рекомендуємо підписатися на Сінді Прадо. На її сторінці в інстаграмі завжди знайдеться щось спекотне для тебе. Але будь обережним, адже публікації моделі можуть позбавити і тебе сну.

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Автор: Назарій Лазур