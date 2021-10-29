Скайлер Симпсон порадовала подписчиков горячим фото в купальнике
Источник:инстаграм Скайлер Симпсон
Скайлер Симпсон – еще одна красавица, за которой очень приятно следить в инстаграме. Оно и не удивительно, ведь на странице модели можно достаточно полюбоваться ее соблазнительными формами. Не стал исключением ее последний пост, который она выложила в сети. Так что айда любоваться горячим фото вместе с Men 24!
На фотографии, которую Скайлер Симпсон выложила на своем инстаграме, красавица позирует в купальнике. Особую пикантность кадру добавляет тот факт, что она его немного спустила так, чтобы он едва прикрывал бюст модели. Ох, горячо!
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"Что-то в бассейне в Тоскане с панорамой на виноградники поражает", – написала она.
Но стоит быть откровенными: кого интересуют те виноградники, если можно любоваться Скайлер Симпсон? Неудивительно, что подписчики в восторге от ее фотографии. Об этом свидетельствует множество лайков, а также комментариев:
- "Моя безупречная мечта";
- "Какая же ты сексуальная";
- "Такая потрясающая и соблазнительная";
- "Чрезвычайно горячая крошка";
- "Твоя красота завораживает каждого";
- "Истинная богиня";
- "Ты становишься лучше с каждым днем".
Скайлер Симпсон едва прикрыла грудь купальником / Фото из инстаграма Симпсон
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Следить за Скайлер Симпсон в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на модель. Это позволит одним из первых наслаждаться порцией соблазна от красавицы!