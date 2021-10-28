В инстаграме Лорен Жиральдо выложила серию фото, на которых красавица позирует в прозрачном изумрудном платье. Смелый образ не только понравился поклонникам, но и позволил рассмотреть пышные формы актрисы. Это мы, к слову, советуем сделать и тебе.

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Подписчики оставили более 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а после этого любуйся горячими фото нашей новой героини:

"Ты очень потрясающая";

"Лорен, ты напоминаешь Статую Свободы";

"Это теперь любимые твои фото";

"Этот наряд завораживает";

"Зеленый – однозначно твой цвет";

"Настоящая королева";

"Ты убиваешь всех своей невероятной красотой".



Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо



Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо



Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо



Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо

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