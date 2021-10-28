В инстаграме Лорен Жиральдо выложила серию фото, на которых красавица позирует в прозрачном изумрудном платье. Смелый образ не только понравился поклонникам, но и позволил рассмотреть пышные формы актрисы. Это мы, к слову, советуем сделать и тебе.
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Подписчики оставили более 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а после этого любуйся горячими фото нашей новой героини:
- "Ты очень потрясающая";
- "Лорен, ты напоминаешь Статую Свободы";
- "Это теперь любимые твои фото";
- "Этот наряд завораживает";
- "Зеленый – однозначно твой цвет";
- "Настоящая королева";
- "Ты убиваешь всех своей невероятной красотой".
Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо
Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо
Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо
Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо
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Лорен Жиральдо однозначно заслуживает твоего внимания. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на американскую актрису. Гарантируем, что впереди на ее странице в инстаграме еще много горячих публикаций.