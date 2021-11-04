Сколько должен длиться идеальный секс: врач ответила на интересующий многих вопрос

Представление о том, что значит быть "хорошим в постели", имеет множество факторов, и выносливость – один из них. Преждевременная эякуляция – источник беспокойства многих мужчин, и, с другой стороны, отсроченная эякуляция может вызвать аналогичные проблемы. Ладно, так сколько же должен длиться идеальный секс. У экспертов есть ответ.

Уролог и тазовый хирург Рена Малик, доктор медицинских наук, пролила свет на вопрос, который волнует миллионы мужчин по всему миру. Она рассказала, сколько должен продолжаться идеальный секс. Спойлер: цифра значительно отличается от того, что мы видим в порно.

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В новом ролике, который Малик выложила на своем ютьюбе, она ссылается на исследования. В нем участвовало 500 пар по всему миру. Ученых интересовала фактическая продолжительность секса, измеряемая с помощью секундомера.

Сразу заметим, что ученых интересовало непосредственное проникновение. Прелюдия не учитывалась. Итак, сколько нужно продержаться от проникновения до эякуляции?..



Сколько должен длиться идеальный секс с точки зрения мужчины / Фото We-Vibe Toys

Исследование показало, что "идеальным" показателем является 16 минут. Но, по оценкам ученых, реальное время ближе к 9 минутам. Интересно, что среднее время составляет всего 5,7 минуты.

Малик, однако, отмечает, что записанное время варьировалось от менее одной минуты до 55!

"Интересно, что оно отличается в зависимости от местоположения", – говорит она.

Так, в Турции среднее время составляет 4,4 минуты, а в Великобритании – около 10 минут.

Конечно же, все эти исследования измеряют продолжительность секса только как время, необходимое мужчине-партнеру для достижения оргазма во время проникновения. И, к сожалению, у них нет ничего общего с достижением кульминации женщинами. Но Малик позаботилась о нас. Она привела результаты опроса, в котором участвовало 4000 женщин. Он показал, что идеальный секс должен длиться в диапазоне 25 минут. В таком случае можно подарить женщине желаемое удовольствие.

Рена Малик рекомендует не зацикливаться только на цифрах:

Опять же это варьируется от человека к человеку. Я не стала бы слишком полагаться на эти цифры. Я хочу, чтобы вы достигали нормального среднего уровня. Если вы его достигли, то это уже замечательно,

– подчеркивает она.

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Мы же напоминаем, что хороший секс без прелюдии невозможен. Так что не стоит зацикливаться только на проникновении. Целуй свою возлюбленную, засыпай ее комплиментами, не забывай ласкать. И только в таком случае можно будет гарантировать большое удовольствие вам обоим!