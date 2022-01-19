Слава Каминская снялась в крохотном бикини: поклонники певицы в восторге

19 января 2022 , 01:51
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Источник:

инстаграм Славы Каминской

На этот раз под нашим прицелом невероятна Слава Каминская. Певица поделилась со своими поклонниками соблазнительным фото, которое мгновенно взбудоражило пользователей сети.

На нем звезда позирует в синем бикини на пляже. И, конечно, каждый подписчик имел возможность вдоволь налюбоваться идеальными изгибами Славы Каминской. Это мы советуем сделать и тебе!

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"А мама так еще ничего", – написала она под публикацией.

И никто даже не рискнет спорить со Славой Каминской. Ее соблазнительные формы сводят с ума каждого, кто на них посмотрит. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев под публикацией певицы:

  • "Нет, ну вы взгляните на нее! Какая красота";
  • "Какие голубые глаза";
  • "Слава, вы, как обычно, богиня";
  • "Мама, ты просто огонь";
  • "Настоящая бомба";
  • "Очень красивая и сексуальная";
  • "Какая ты, блин, прекрасная";
  • "Я бы женился на тебе";
  • "У тебя очень хорошие ноги".


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Мы тоже в восторге от Славы Каминской. Тебя мы призываем подписаться на певицу, если ты до сих пор этого не сделал. Не упусти возможности наслаждаться ее новыми горячими фото. А их, к слову, будет еще очень много!

Автор: Назарій Лазур