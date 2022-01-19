Слава Камінська знялася у крихітному бікіні: прихильники співачки у захваті
Джерело:інстаграм Слави Камінської
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Слава Камінська. Співачка поділилася зі своїми прихильниками спокусливим фото, яке вмить розбурхало користувачів мережі.
На ньому зірка позує у блакитному бікіні на пляжі. І, ясна річ, кожен підписник мав можливість вдосталь намилуватися ідеальними вигинами Слави Камінської. Це ми рекомендуємо зробити і тобі!
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"А мама так ще нічого", – написала вона під публікацією.
І ніхто навіть не ризикне сперечатися зі Славою Камінською. Її спокусливі форми зводять з розуму кожного, хто на них гляне. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів під публікацією співачки:
- "Ні, ну ви гляньте на неї! Яка краса";
- "Які блакитні очі";
- "Слава, ви, як завжди, богиня";
- "Мама, ти просто вогонь";
- "Справжня бомба";
- "Дуже красива та сексуальна";
- "Яка ти, блін, прекрасна";
- "Я б одружився з тобою";
- "У тебе дуже гарні ноги".
Спокусливі форми Слави Камінської позбавили підписників спокою / Фото з інстаграму Камінської
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Ми теж у захваті від Слави Камінської. Тебе ж ми закликаємо підписатися на співачку, якщо ти досі цього не зробив. Не проґав можливості насолоджуватися її новими гарячими фото. А їх, до слова, буде ще дуже і дуже багато!