Стоит попробовать хотя бы раз в жизни: 7 сложных и очень интересных секс-поз

Все мы знаем, что секс любит разнообразие. Поэтому мы рекомендуем прокачивать свои скиллы и добавлять в репертуар новые и новые позиции. К твоему вниманию 7 сложнейших и очень крутых секс-поз, которые позволят получить максимум удовольствия от этого приятного занятия.

Большинство сексуальных позиций, о которых мы расскажем далее, требуют большей гибкости, силы и равновесия. Поэтому, если вы хотите поэкспериментировать и добавить к своей интимной жизни что-то новое, – айда брать их на вооружение!

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7 сложных и очень крутых секс-поз

1. Ла-Манчего

Эта секс-поза также получила название "Вертолет". В этой позиции ты должен лежать на спине, желательно на земле, ведь твоей возлюбленной понадобится свобода движений. Партнерше нужно будет сесть на корточки сверху на тебя. И теперь вишенка на торте: ей нужно будет вращаться, имитируя ветряк.

2. Краб

В этой позиции вам нужно сидеть лицом к лицу, согнув колени. Опираясь на руки, вставь пенис во влагалище. Вам обоим необходимо двигать тазом, чтобы получить еще больше удовольствия. Но стоит быть осторожными с темпом и амплитудой, чтобы не завалиться на землю в порыве страсти.



Краб – очень интимная и чувственная секс-позиция / Фото Unsplash

3. Деревянный мост

Эта секс-поза подойдет для тех, кто хочет немного поэкспериментировать. Но не стоит слишком долго заниматься в ней любовью, чтобы не истощиться. В ней ты становишься на мостик, опираясь на руки и ноги. Твоя же любимая седлает тебя сверху.

4. Клешня

Хотя существует несколько разновидностей "клешни", без сомнения, самая сложная – женщина опирается одной рукой о землю, а мужчина держит ее в воздухе и проникает в нее. Одна из ее ног проходит между твоими ногами, а другая – огибает бедра.

5. Замбомба

Между сексом и йогой эта позиция требует, чтобы девушка приняла позу йоги, которая называется "при свечах". В ней шея и плечи лежат на полу, а нижняя часть поднята. Ноги же должны быть несколько согнутыми под себя. Ты стоишь над ней, готовясь к проникновению.



Экспериментируй в сексе, чтобы твоя интимная жизнь была ярче / Фото Unsplash

6. Перевернутый миссионер

Казалось бы, все просто, но это не совсем так. Перевернутый миссионер предусматривает изменение ваших положений. Ты ложишься на спину. Твоя же партнерша должна максимально поднять таз, чтобы сделать свое влагалище доступнее.

7. Тачка

Название достаточно иллюстративная. В этой позиции девушка предстает в роли тачки, которую ты держишь за ноги. В этом положении ты проникаешь в нее. Если есть желание и возможность, можете пройтись по спальне в этой позиции.

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Возьми на вооружение одну или несколько позиций, чтобы получить еще больше удовольствия от секса. Внеси разнообразие в интимную жизнь, а также не бойся экспериментировать. Все это однозначно положительно повлияет на ваши отношения.