Варто спробувати бодай раз у житті: 7 складних і дуже цікавих секс-поз

Усі ми знаємо, що секс любить різноманітність. Тож ми рекомендуємо прокачувати свої скіли та додавати до репертуару нові й нові позиції. До твоєї уваги 7 надзвичайно складних і дуже крутих секс-поз, які дозволять отримати максимум задоволення від цього приємного заняття.

Більшість сексуальних позицій, про які ми розповімо далі, вимагають більшої гнучкості, сили та рівноваги. Тож, якщо ви хочете поекспериментувати та додати до свого інтимного життя щось нове, – гайда брати їх на озброєння!

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7 складних і дуже крутих секс-поз

1. Ла-Манчега

Ця секс-поза також отримала назву "Вертоліт". У цій позиції ти повинен лежати на спині, бажано на землі, адже твоїй коханій знадобиться свобода рухів. Партнерці потрібно буде сісти навпочіпки зверху на тебе. І тепер вишенька на торті: їй потрібно буде обертатися, імітуючи вітряк.

2. Краб

У цій позиції вам потрібно сидіти обличчям до обличчя, зігнувши коліна. Спираючись на руки, встав пеніс у піхву. Вам обом необхідно рухати тазом, щоб отримати ще більше задоволення. Але варто бути обережними з темпом і амплітудою, щоб не завалитися на землю у пориві пристрасті.



Краб – максимально інтимна та чуттєва секс-позиція / Фото Unsplash

3. Дерев'яний міст

Ця секс-поза підійде для тих, хто хоче трішки поекспериментувати. Але не варто надто довго займатися у ній коханням, щоб не виснажитися. У ній ти стаєш на мостик, спираючись на руки та ноги. Твоя ж кохана сідлає тебе зверху.

4. Клешня

Хоча існує кілька різновидів "клешні", без сумніву, найскладніша – жінка спирається однією рукою об землю, а чоловік тримає її у повітрі та проникає в неї. Одна з її ніг проходить між твоїми ногами, а інша – огинає стегна.

5. Замбомба

Між сексом і йогою ця позиція вимагає, щоб дівчина прийняла позу йоги, яка називається "при свічках". У ній її шия та плечі лежать на підлозі, а нижня частина піднята. Ноги ж повинні бути дещо зігнутими під себе. Ти ж стоїш над нею, готуючись до проникнення.



Експериментуй у сексі, щоб твоє інтимне життя було яскравішим / Фото Unsplash

6. Перевернутий місіонер

Здавалося б, просто, але це не зовсім так. Перевернутий місіонер передбачає зміну ваших положень. Ти лягаєш на спину. Твоя ж партнерка повинна максимально підняти таз, щоб зробити свою піхву доступнішою.

7. Тачка

Назва досить ілюстративна. У цій позиції дівчина постає у ролі тачки, яку ти тримаєш за ноги. У цьому положенні ти проникаєш в неї. Якщо є бажання та можливість, можете пройтися по спальні у цій позиції.

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Візьми на озброєння одну або кілька позицій, щоб отримати ще більше задоволення від сексу. Урізноманітнюй інтимне життя, а також не бійся експериментувати. Усе це однозначно позитивно вплине на ваші стосунки.